'Життя після шрамів': 1+1 Украина покажет второй сезон уникального проекта о реинтеграции ветеранов

Ведущей второго сезона проекта стала Маричка Падалко.

30 апреля в 10:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится телепремьера второго сезона публицистического проекта "Жизнь после шрамов" производства 1+1 Media. Это проект об украинских ветеранах, вернувшихся с войны и каждый день учащихся жить дальше, обретая новый смысл и силы для движения вперед. Каждая из 8 программ посвящена отдельной теме: женщины в ВСУ на командных должностях, открытие бизнеса, переквалификация, поиск собственного дела, получение жилья для ветеранов, реабилитация, сохранение отношений во время войны и т. д.

"Жизнь после шрамов" – первый в Украине телевизионный проект, который откровенно и системно говорит о вызовах, с которыми сталкиваются наши защитники после фронта. Работа, здоровье, семья, самооценка, принятие нового себя – в каждом выпуске будут не просто озвучивать проблемы, но и искать реальные решения вместе с экспертами.

Среди героев проекта: командир БпАК Дарья Борисенко, которая расскажет о борьбе с предвзятым отношением к женщинам и препятствиях в карьере в армии; Владислав Журавель расскажет, как после службы в армии в должности связиста переквалифицировался и начал строить новую успешную карьеру. Выпуск с Сергеем Звягиным и Русланом Топчаном посвящен теме получения жилья для ветеранов. Боевой медик Татьяна Васильченко поделится собственным опытом преодоления травмы плена и реабилитации, а ветеран Александр Приведьон расскажет, как экстремальные виды спорта помогают ему восстанавливаться после ранения. О создании бизнеса с нуля и без государственной поддержки расскажет ветеран Денис Малышенко.

Цель "Жизни после шрамов" на телеканале "1+1 Украина" – помочь. И тем, кто уже прошел войну, и тем, кто рядом: семьям, друзьям, коллегам, работодателям. В проекте расскажут, как поддержать ветеранов в повседневной жизни, как адаптировать рабочую среду, как слушать и слышать. Ведущей второго сезона проекта стала ведущая ТСН Маричка Падалко.

"Реинтеграция ветеранов – это не о том, чтобы человек после войны сам вписался в прежнюю жизнь. Это о том, что должна измениться сама жизнь страны. Война меняет людей навсегда, и игнорировать это – значит потерять этих людей во второй раз. В этом проекте мы честно говорим о трудностях, о растерянности, о новых смыслах. Но главное – о нашей общей ответственности: научиться поддерживать, не бояться сложных разговоров и создавать среду, где всем будет комфортно", – комментирует Маричка Падалко.

Партнер показа – благотворительная организация "Благотворительный фонд Андрея Засухи".

Не пропустите премьеру второго сезона "Жизнь после шрамов" каждый четверг с 30 апреля в 10:30 на "1+1 Украина"

"Жизнь после шрамов" – масштабная социальная инициатива 1+1 media, призванная помочь ветеранам и ветеранкам на пути возвращения к гражданской жизни, а также систематизировать уникальный опыт украинских работодателей во взаимодействии с этой целевой аудиторией. Инициатива основана на более чем 10-летнем релевантном опыте 1+1 media в коммуникации с ветеранами и включает разнообразные форматы: одноименную программу в эфире 1+1 Украина и на Киевстар ТВ, спецпроекты, рубрики на цифровых платформах, тематические партнерства с украинским бизнесом.

Проект уже получил международное признание, завоевав награды European Excellence Awards 2024 и Brilliance Awards 2024. А также – бронзовую награду в категории Positive Change – Social Good: Diversity, Equity & Inclusion в рамках премии Effie Awards Ukraine 2025.

Вас также могут заинтересовать новости: