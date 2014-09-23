Ставка от МВФ без учета украинского «менталитета»

Финансовый и банковский рынки Украины на фоне военного вторжения России на восток нашей страны и аннексии Крыма переживают один из тяжелейших кризисов за историю независимости. Национальный банк во спасение ситуации активизировал политику сдерживания, вводя все новые и новые монетарные ограничения, а также меняя основные параметры кредитной политики. Хотя, последнее может сыграть не во благо, а с точностью наоборот.

К примеру, следующим шагом НБУ может стать повышение учетной ставки, что настоятельно рекомендует сделать Международный валютный фонд для обуздания инфляции. Дискуссия по этому вопросу состоится на текущей неделе и, по словам директора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елены Щербаковой, она будет жаркой. Со своей стороны она выступает за поэтапное изменение показателя, но при этом признает - "если учетная ставка будет 20% - страна ляжет".

Причем в начале сентября в НБУ идею МВФ признавали нецелесообразной. Мнение изменилось, видимо, в виду того, что в Украине резко ухудшаются макрофинансовые показатели на фоне экономического коллапса в Донбассе, спровоцированного пророссийскими боевиками. Так, если регулятор прогнозировал по итогам текущего года инфляцию 19%, то на сегодня она уже 14%. Да и обвал экономики ускорился - в соответствии с расчетами МВФ, падение ВВП в 2014 году заложено на уровне 6,5%, но уже сейчас оценка ухудшена до 9%. Миссия МВФ приедет в Украину в конце октября, и прогнозы будут уточняться. Но, скорее всего, их не пересмотрят в сторону улучшения. Отсюда и возник вопрос повышения учетной ставки. Она сохранялась на уровне 9,5% с 15 апреля 2014 года, 17 июля НБУ решил повысить учетную ставку до 12,5%. От величины учетной ставки зависит стоимость ресурсов, предоставляемых НБУ банкам в качестве рефинансирования, в теории она не может быть ниже уровня инфляции.

Между тем, последствия политики «дорогих» и «дешевых» денег – достаточно двойственные.

Снижение учетной ставки - то, что сейчас происходит на Западе, приводит к замедлению спада производства: коммерческие банки с особым аппетитом берут дешевые займы у регулятора для кредитования бизнеса, то есть, подымают экономику, накачивая ее финансами, что, правда, может вызвать некий рост инфляции. Но выход из экономического кризиса при такой политике обеспечен, что сейчас и практикует Запад. ФРС США держит учетную ставку на рекордно низком уровне 0-0,25% с момента начала острой фазы финкризиса в 2008 году. И такой она будет оставаться еще продолжительное время – пока не улучшится показатель безработицы. 5 июня 2014 года Европейский центральный банк обновил рекордно низкий уровень учетной ставки, понизив ее сразу на 10 базисных пунктов - с 0,25% до 0,15% годовых. Помимо этого, ставка по депозитам ЕЦБ впервые в истории стала отрицательной – «-0,1%».

Украину ждет совсем иной сценарий. У нас ставку будут повышать, что является одним из сильнейших средств в борьбе с инфляцией. Такие действия провоцируют рост стоимости денег – увеличиваются ставки по займам. Как результат – снижается кредитование, то есть, сдерживается рост денежной массы. Но и финансовые возможности коммерческих банков сокращаются, производство падает, увеличивается безработица и как следствие - растет социальная напряженность в обществе – если вовремя не остановиться. Хотя при этом ситуация на финансовом и банковском рынках остается регулируемой. ФРС США в 1994 году для сдерживания денежной массы повышала учетную ставку 6 раз(!)

Таким образом, рекомендация МВФ поднять учетную ставку может показаться на первый взгляд правильной и соответствующей происходящему. Если бы не одно но…

В Украине, в отличие от цивилизованного мира, такое понятие как учетная ставка регулятора не работает. У нас сейчас учетная ставка НБУ составляет 12,5%, а средние ставки по депозитам - около 20%, по кредитам – примерно 30%. Поэтому, даже если Нацбанк поднимает учетную ставку, то это никак не повлияет на финансовый рынок страны, он продолжит жить своей «особой» жизнью.

Идеальный вариант, по мнению ряда экспертов, – прикрыть «черный валютный» рынок. На корсчетах украинских банков, которые лишены возможности предоставлять кредиты, к 23 сентября накопилось 41,4 млрд грн.Эти деньги вращаются в спекулятивных сделках, раскручивая курс. Если бы Нацбанк сократил объем этих средств путем операций РЕПО (покупка/продажа ценных бумаг с обязательством обратной продажи/покупки через определенный срок по заранее определенной цене, фактически краткосрочный заем под залог), сделок с ОВГЗ хотя бы до 20 млрд грн, то ставки по межбанковским кредитам выросли бы сразу на 15-20%, как и стоимость депозитов. А это само собой исключает девальвацию и рост инфляции, а также стабилизирует финансовый рынок. И никакой социальной напряженности…

Но такой вариант, скорее всего, исключен – лоббирование банками нужных для них решений сейчас как никогда велико. Остается ждать роста учетной ставки со всеми вытекающими из этого последствиями.

Нана Черная