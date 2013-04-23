Большая двадцатка не знает, чем лечить мировую экономику

Министры финансов двадцати ведущих экономик мира не смогли договориться о единых мерах по выходу из кризиса, перекладывая ответственность на МВФ и усиливая протекционизм вместе с экономическим эгоизмом.

Вашингтонское собрание ключевых финансистов (главы министерств финансов и центробанков) стран «Большой двадцатки» официально завершилось принятием коммюнике о необходимости завершения реформирования МВФ. Страны G-20 видят ключ к выходу из кризиса в усовершенствовании механизма доступа к финансовым ресурсам, который обеспечивают Всемирный банк и МВФ. Особое внимание уделяется сокращению внешних долгов (в первую очередь, США и Японии).

Сама встреча была посвящена больше обсуждению частных мер отдельных стран «Большой двадцатки», как, например, девальвации японской валюты. В этом контексте становится ясно, что наибольшие опасения мировых экономических лидеров вызывают именно попытки отдельных стран «спасаться поодиночке», что в целом может еще больше разбалансировать нынешнее состояние глобальной экономики и повлиять на общее ухудшение.

Получив заверения со стороны Японии в скором прекращении девальвации ее валюты (особое беспокойство по этому вопросу проявила Германия как прямой конкурент-экспортер), страны «Двадцатки» договорились продолжать структурные реформы для увеличения потенциала роста и создания рабочих мест. При этом оптимистические оценки улучшения условий на финансовых рынках, восстановления экономики США и еврозоны диссонируют с реальными показателями безработицы (в Испании среди молодежи – до 40%) и экономической стабильности (политический кризис в Италии, избирательная кампания в Германии, финансовый эгоизм Британии).

Заверения участников «Двадцатки» о противостоянии всем формам протекционизма для сохранения открытых рынков звучат неубедительно на фоне масштабного наступления на оффшоры и максимального усиления контроля над капитала. Между тем, оффшорная тема, по инициативе главенствующей ныне в G-20 России, обрела особую актуальность. Москва внесла в повестку дня «Двадцатки» новые пункты, в частности, об укреплении глобальной системы инвестиций. Многие эксперты считают, что решение проблемы уклонения от уплаты налогов получит новое развитие как раз во время российского председательства в G-20. В то же время, «кипрский прецедент», который будет иметь продолжение, вопреки заверениям еврочиновников, обнажил проблему доверия к банкам и банковской системе в целом, и поставил ребром вопрос о сохранности капиталов в западных финансовых учреждениях.

На фоне видимого отсутствия единой стратегии выхода из глобального финансово-экономического кризиса, большинство развитых стран мира делают ставку на самостоятельные меры. В США это – новая реиндустриализация на основе дешевого газа, в Японии и Великобритании – финансовые маневры, Китай использует диверсификацию экспорта, ресурсной базы, скупку международных активов, Германия стремится удержать экспортные позиции и в дальнейшем переформатировать еврозону под своих экспортеров, борется за новые рынки в Восточной Европе. В то же время, финансовые учреждения Европы с помощью евробюрократов будут держать курс на создание единого Банковского союза с усилением финансового надзора в рамках всего ЕС. Не зря Великобритания, не желающая полностью интегрироваться в новую финансовую систему ЕС, пытается через Европейский суд рассмотреть возможность запрета налога на финансовые транзакции, ранее одобренные рядом европейских стран. На этом фоне не зря эксперты указывают на все более возрастающую роль и влияние центральных банков.

Украина в нынешней ситуации выступает в роли наблюдателя, а не активного финансового игрока. Тем не менее, для удержания финансово-экономической стабильности необходимо не только сохранять доступ к кредитно-финансовым ресурсам, но и не ронять темпы экспорта и промышленного производства, что происходит в последние месяцы.

Тем более, что и финансовая ситуация в странах-соседях Украины – настораживающая. До разрешения кризиса в еврозоне еще очень далеко, а негативную динамику развития российской экономики уже даже озвучил президент РФ Владимир Путин (указывая на рост ВВП России в первом квартале этого года на уровне 1,1%, в то время как год назад он был на уровне 4,8%). В такой ситуации спасать себя надо самим, не уповая на международную помощь, цена которой может быть слишком высокой для Украины. В ином случае о перспективах развития до 2020 года следует забыть.

Роман Рукомеда, политический эксперт