Внешняя политика Украины: между историей и географией

Символично, что свой последний в этом году официальный визит президент Украины Виктор Янукович осуществил в Турецкую Республику. Эта первостепенное внешнеполитическое событие стало красноречивым подтверждением того политико-дипломатического прорыва, который совершила Украина в южном направлении на протяжении уходящего года.

Если взглянуть на график зарубежных визитов президента и министра иностранных дел Украины в 2011 году, то сразу бросается в глаза одна закономерность: они охватывают почти все страны Черноморского региона. Президент, в частности, посетил Россию, Азербайджан, министр - Румынию, Россию, Молдову, Грузию, Армению, Турцию. В свою очередь, многие руководители причерноморских стран побывали в Киеве (премьер-министр Турции, президент Армении, и.о. президента Молдовы, министр иностранных дел Румынии).

Наблюдалась также ощутимая актуализация черноморской тематики в экспертной среде. Международные конференции, круглые столы, симпозиумы и т.п., проведенные ведущими отечественными аналитическими центрами и фондами в Киеве, Одессе, Севастополе, свидетельствуют о скоординированности деятельности дипломатов и экспертов в южном направлении.

Что это, случайное стечение обстоятельств или проявление более глубокой тенденции к постепенному отходу украинской внешней политики от традиционной для нее системы координат Восток-Запад и смещение внешнеполитических акцентов на ось Север-Юг?

Есть достаточно оснований считать, что активизация отечественной черноморской политики - результат спланированных и системных усилий. В этой связи украинские дипломаты ссылаются на установку действующего президента Украины о том, что Черноморье должно быть для них приоритетом. И если нынешнюю значительную дипломатическую активность украинского внешнеполитического ведомства в Черноморском регионе можно объяснить добросовестным выполнением президентской установки, то вопрос о том, что стоит за самим этим руководством, нуждается в серьезном и подробном разговоре.

Стратегическое значение Черноморья заключается в том, что через него проходят важные транспортные коммуникации, которые по оси Восток-Запад объединяют Западную Европу со странами Среднего Востока и Центральной Азии и ведут к рынкам стран Индийского океана и Азиатско-Тихоокеанского региона, а по оси Юг -Север - Северо-Восточную и Центральную Европу со странами Средиземноморского бассейна.

Историческая необходимость в формировании упомянутых транспортных коммуникационных сетей подтверждается такими важными торговыми артериями как «великий шелковый путь» из Европы в страны Востока, а также "путь из варяг в греки", объединявший страны Северной Европы с Средиземноморьем. Черному морю принадлежала ключевая роль в этих глобальных транспортных проектах прошлого.

Сейчас Черноморский регион, его геополитический статус и процессы, здесь происходящие, имеют исключительное значение для парадигмы развития всего европейского континента. В условиях, когда Черное море переставало блокировать коммуникации с Севера на Юг и с Востока на Запад, а вместо этого становилось удобным и безопасным пространством (более чем вдвое сокращается длина транспортных магистралей из региона Ближнего Востока в Европу), который обеспечивал возможности для развития коммуникационных систем, сразу уменьшалось значение обходных морских путей.

Вот почему причерноморские страны объективно были и остаются наиболее заинтересованными в отсутствии в регионе любых сил, блокирующих коммуникации. Очевидно, именно это обстоятельство, при всей разнородности этих стран с политико-безопасного, социально-экономического и цивилизационного взгляда, определяет приоритетность для них Черноморского региона и может служить надежной основой для тесного регионального взаимодействия.

Относительно Украины, то ее нынешний дипломатический «большой скачок» на Юг обусловливается рядом внутренних и внешних факторов.

По причинам внутриполитического характера следует прежде вспомнить обретение Украиной внеблокового статуса. Это сразу позволило ощутимо сбалансировать нашу внешнюю политику, сделать ее, так сказать, трехмерной. Ведь до сих пор вся внешнеполитическая деятельность, все внутриполитические дискуссии относительно внешней политики в Украине сосредоточены почти исключительно на горизонтальной оси Восток-Запад. Мы дискутировали о прозападной и пророссийской ориентации, Европейский Союз и Россию, НАТО и ОДКБ, ВТО и Таможенный союз. Отдельные скромные попытки играть в свою игру на Юге (ГУАМ, инициированный Украиной Документ о мерах укрепления доверия и безопасности в военно-морской области на Черном море) имели спорадический характер и погоды не делали.

Другая внутренняя причина лежит в энергетической сфере. Разговоры о крайней необходимости версификации источников энергоносителей продолжались чуть ли не с первых дней обретения Украиной независимости. И только нынешняя власть, слова которой, пожалуй, меньше всего от всех предыдущих украинских правительств расходятся с делом, взялась воплощать эти разговоры на практике. А что энергоносители Каспия являются для нас наиболее реалистичным и практичным вариантом решить проблему верификации, то, естественно, возросло внимание к Черному морю, Южному Кавказу и Каспийскому региону.

Среди причин внешних можно выделить те процессы, которые сейчас происходят на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «Арабская весна», хоть и не напрямую, но ощутимо сказывается на Черноморском регионе. Очевидно, ввиду того, что этой «весне» суждено, видимо, завершиться еще не скоро, продолжит расти вес Черноморья как транспортной альтернативы турбулентным ближневосточному и Средиземному регионам, а затем будет более пристальным внимание к нему со стороны международного сообщества. Можем, следовательно, надеяться на очередную историческую реинкарнацию древнего «великого шелкового пути».

Важным геополитическим следствием «арабской весны», который непосредственно имеет отношение к Черноморью, является ощутимое укрепление позиций Турции. Эта страна уже фактически не рассматривает европейскую интеграцию как свой внешнеполитический приоритет, а вместо этого все откровеннее заявляет об амбициях глобального и самодостаточного центра силы, лидера мусульманского мира.

Подтверждение украинским руководством намерения развивать стратегическое партнерство с новой Турцией, в случае его практической реализации, неминуемо приведет к существенным региональным или даже геополитическим изменениям. Крепкий украинско-турецкий стратегический союз будет усиливать черноморский регион внутри и роль этого региона в мире.

Этих нескольких (а есть, конечно, и другие!) факторов достаточно, чтобы констатировать отнюдь не случайный характер ощутимого всплеска внешнеполитической активности Украины на южном направлении.

Однако, не об одной лишь политической конъюнктуре идет речь. Как показывает анализ черноморских доктрин в отечественной геополитической школе, Черноморью всегда отводилась ей особая роль во внешнеполитической ориентации Украины. Ведь, по меткому определению М. Грушевского, «исторические условия жизни ориентировали Украину на Запад, географические ориентировали и ориентируют на юг, на Черное море». История - величина переменная и во многом субъективная, тогда как география - это константа, которая никоим образом не зависит от человеческого фактора, а следовательно и от политической конъюнктуры.

В любом случае, с точки зрения географии для Украины мало что изменилось, начиная со времен Киевской Руси, когда практически вся внешнеполитическая активность происходила вдоль оси Север-Юг. Приоритетом киевских князей, Святослава и Владимира, были Новгород на Севере и Причерноморье и Дунай на юге, поскольку выход к черноморскому побережью имел для Киевского государства жизненно важное значение, учитывая необходимость обеспечения беспрепятственного функционирования основной транспортной артерии «из варяг в греки». Она была тогда чем-то вроде нынешней украинской ГТС. Отсюда и частые военные походы наших князей на юг, ведь надо было защищать транспортные магистрали от кочевников.

По сути эта эпоха была единственной за всю нашу многовековую историю, когда внешнюю политику Киева определяла география. С тех пор мы не имели никакого, хотя продолжительностью в одну человеческую жизнь, исторического периода, когда могли позволить себе такую ​​роскошь. Со времени монголо-татарского нашествия нам пришлось забыть о географии и покоряться диктату истории, т.е. разрываться между Востоком и Западом.

Примечательно, что тема геополитической ориентации Украины на Юг упорно всплывает в самые кризисные периоды украинской истории. Скажем, во второй половине XVII в., когда, как известно, интеграция как с Западом (Речью Посполитой), так и с Востоком (Россией) означала по сути потерю украинской государственности, наблюдаем отчаянные и трагические по своим последствиям попытки некоторых украинских руководителей (скажем, гетмана Петра Дорошенко) развернуть Украину на Юг, то есть прибегнуть к поддержке со стороны Османской империи, заключив с ним стратегический союз.

Во время Крымской войны в 1853-1856 гг подобные попытки делал Михаил Чайковский (Садык-паша). Возглавив войско «султанских казаков», что воевало на стороне Турции против России, он вынашивал планы поднять восстание в Украине и восстановить Гетманщину. В этом же контексте стоит упомянуть откровенно выраженное "туркофильство" «первого украинского империалиста» Пантелеймона Кулиша.

В период первой мировой войны наблюдаем очередное обострение дискуссий о геополитической ориентации Украины. Более того, в разгар войны политическая организация «Союз освобождения Украины» впервые осуществила попытку на международном уровне решить украинский вопрос. Историческая важность этой попытки заключается в том, что представители организации обратили внимание на решающую роль Черного моря в контексте создания независимого Украинского государства.

Однако, еще более интересные события происходили на теоретическом уровне. 1914-го года во Львове вышла "Краткая география Украины" основоположника украинской политической и военной географии Степана Рудницкого. В этой гениальной работе, которая имела подзаголовок "антропогеографии", трактуя Черное море с геополитической точки зрения, он непосредственно связывает с ним будущее Украины как независимого государства. Отмечая специфику ее географического расположения (имеет широкий выход к Черному морю, которое связано проливами Босфор и Дарданеллы со Средиземноморьем, а затем с Малой Азией и Африкой), Рудницкий пишет, что Украине следует «искать политико-географической опоры на черноморском побережье», что она имеет свою политическую точку тяжести перенести над Черное море и «опереться постоянно и сильно на его побережье, и искать связей и союзов с могущественными государствами, господствующие на морях и имеют выдающиеся интересы в Передней Азии».

По мнению ученого, в случае, если бы Украина обрела независимость, то «сразу стала бы одним из крупнейших и мощнейших европейских государств». «В непосредственном положении Украины над Черным морем, в обстоятельстве, что целая половина черноморских берегов относится к сплошной украинской территории, лежит залог большой политико-географической роли Украины уже в ближайшем будущем», - с тех пор, когда были написаны эти пророческие слова, география не изменилась ни на йоту.

Значительный интерес (и, очевидно, не только исторический!) составляет обоснованная Рудницким концепция Балтийско-Понтийской (Черноморской) федерации, в которую, по его мнению, должны были войти Финляндия, Эстония, Латвия, Беларусь и Украина. Интеграционным фактором двух регионов он видел общую для всех угрозу российского экспансионизма. Ядром федерации должна стать Украина как самая большая среди названных государств.

Рассматривая черноморскую ориентацию Украины, Рудницкий считал, что украинское государство имеет все шансы стать когда-то региональным лидером. Однако при этом он предостерегал, что Украина никогда не должна стремиться к политическому или экономическому господству над другими странами региона.

Новаторские труды Рудницкого впоследствии легли в основу созданной Михаилом Грушевским первой геополитической доктрины для Украины, в которой Черному морю отводится центральная роль. Отмечая цивилизационную принадлежность Украины к Западу и призывая учиться у него, прежде всего у Германии и США, историк одновременно писал: «Когда школой для нас должны быть эти страны западной культуры, полем нашей деятельности, нашего собственного творчества должны быть страны, которые, также как и Украина, выросли в воздействиях или связях восточной культуры - страны в сфере нашей черноморской ориентации, объединенные Черным морем как центром коммуникации и разнородных культурных и политических отношений». Следовательно он констатирует, что географические особенности Украины, прежде всего реки, «ведут к коммуникационному центру» Черного моря, и поэтому транспортные магистрали, "если бы они строились нами в ориентировании нашими интересами", тоже должны направляться к нему.

Непосредственно накануне и во время второй мировой войны, когда Украина в очередной раз оказалась между двумя смертельными для нее «интеграционными проектами» - гитлеровским «третьим рейхом» и сталинским СССР - черноморская тематика снова занимает центральное место в украинской геополитической мысли. Наиболее яркое и показательное в этом плане творчество Юрия Липы. В его трудах «Назначение Украины», «Разделение России» и «Черноморская доктрина» убедительно обосновывается фундаментальный тезис: «Только ось Юг-Север является осью украинских земель», а затем «оборона своей оси Юг-Север - это важнейшая задача Украины в истории ». Развивая эту мысль, Липа писал: «Когда поземной геополитической осью Москвы является верхнее Поволжье, то поземной осью Украины является южный берег Черного моря. Когда в Московии огромное большинство рек течет на север, то в Украине все реки текут на Юг, за исключением одной Кубани. Самой естественной осью экспансии Украины является южная ось, как самой естественной для Московии является ось северная. Московия - это Север, а Украина - это Юг».

Липа был одним из основателей и активных членов Украинского Черноморского института, который нелегально действовал в Варшаве. По словам еще одного из его соучредителей Быковского, создание этого института было обусловлено тем, что «Турция, Украина и другие страны Черноморского пространства, - это часть общей Родины для всех, кто его населяет. Поэтому интересы турецкие должны быть так же близки украинского, как украинские туркам».

Тут самое время вернуться к современной политико-дипломатической практике. 2011-й год, если судить по интенсивности наших дипломатических контактов с соседями по Черноморскому региону, может стать переломным в смысле смещения внешнеполитических акцентов с восточно-западного на северо-западный вектор. Для этого есть достаточно веские основания, исходя из нынешней политической, безопасности и экономической конъюнктуры. И к этому, как мы только что убедились из беглого экскурса в историю отечественной геополитической мысли, нас побуждает наша политическая география.

Василий Ивашко