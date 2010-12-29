Павло Мовчан тоже «Пастернака не читал, но осуждает»?

Будучи преподавателем украинского языка как иностранного, я, как и большинство моих коллег в разных странах мира, в течение длительного времени находилась в ситуации специалиста, работа которого никоим образом не поддерживалась страной изучаемого языка.

Мои коллеги-преподаватели английского, французского, немецкого (список можно продолжать до 50, включив в него все славянские языки мира, за исключением украинского), получали и получают в большом количестве учебники и учебные пособия, специально написанные для обучения студентов-иностранцев. За 13 лет моей работы я не просто ничего не получала, но и не имела возможности купить такую специализированную литературу, поскольку в Украине её не существует.

Принимая участие в работе конгрессов Международной ассоциации украинистов, я обсуждала эту проблему со своими коллегами. Вместе мы пришли к выводу, что такая ситуация не только усложняет нашу работу, но и является ненормальной. Любая страна мира стремится распространять знания о себе, своей культуре и языке в тех формах, которые выработаны в течение длительного времени специалистами. От многих своих украинских коллег-филологов я слышала о том, что предмет «украинский язык как иностранный» в Украине не существует как отдельная специализация. Есть небольшой круг профессионалов, обладающих такой квалификацией. Один раз в несколько лет набирают группу студентов в Киевском НУ им. Т.Шевченко, однако по такой специальности невозможно защитить диссертацию, следовательно, научные разработки в данной области не предусмотрены. О трудностях, которые испытывают не только преподаватели, но и студенты, я слышала и от самих студентов из нескольких стран мира (а в Москве они обучаются в большом количестве). Эти студенты рассказывали, что их лекторы из Украины, как правило, не владеют их родными языками, учебников нет, и учиться очень тяжело.

Мы уже давно поняли, что, кроме нас самих, нам никто не поможет. Мои коллеги постепенно, опираясь на свой опыт преподавания, сами стали создавать учебники. Так поступила и я. Когда Министерство образования и науки РФ в рамках Национального проекта по образованию объявило конкурс по написанию учебников под стандарты нового поколения, я приняла в нем участие и вошла в состав победителей. Результатом моей работы стало написание «Учебника украинского языка. Уровень А1». В этом году он издан в издательстве МГИМО и по нему уже работаю не только я, но и мои коллеги.

Когда Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ обратился ко мне с предложением написать учебник украинского языка, по которому смогли бы обучаться не только мои российские студенты, но и владеющие русским языком другие учащиеся, я согласилась. Я благодарна сотрудникам Фонда и моим коллегам из Российского государственного гуманитарного университета, в издательстве которого он был опубликован, и за это предложение, и за поддержку и помощь в издании. Учебник «Украинский язык для стран СНГ» в два раза больше моего первого учебника, он соответствует уровням А1-А2, в нем много лингвострановедческого материала. Я написала хороший учебник. В своей работе я опиралась на Шкалу Совета Европы. В течение учебного года у нас в университете МГИМО работал семинар авторов учебников иностранных языков, в котором мы обменивались опытом и изучали новые мировые разработки (в рамках Нацпроекта по образованию в МГИМО было создано 46 учебников). Я многому научилась у моих коллег.

20 декабря в Киеве состоялась презентация моего учебника «Украинский язык для стран СНГ». Я на ней не присутствовала, но реакция на сам факт издания учебника украинского языка в Москве представляется мне странной.

"МФГС обратился ко мне с предложением написать такой учебник, с одной главной установкой – чтобы студенты смогли изучать украинский через русский как язык-посредник",– рассказала Ъ госпожа Лесная. Так неточно цитирует меня издание «Коммерсантъ Украина».Да как же им по-другому изучать украинский в качестве иностранного, если не через их родной русский?

Ирония издания по поводу того, что «русский язык до украинского доведёт», неуместна. Да, хорошее знание родного языка (а для моих студентов это русский) доведёт и до украинского, и до многих других языков. Ведь мои студенты не совмещают русский с другими языками, образуя «суржик», а умеют развести языки, на каждом занятии изучая, чем они отличаются.

И судить об образовательной ценности учебника, на мой взгляд, могут специалисты, имеющие профессиональную филологическую подготовку. Если же таковой не обладаете, то поучитесь, господа, сделать это никогда не поздно. Во всём мире принято учиться в пенсионном возрасте. Предполагаю, что именно в таком и находится пан Павло Мовчан, если цитирует советского исследователя и вспоминает Институт языкознания времён СССР:« Большая часть его (учебника) терминов взята из словаря советских времен Александра Белецкого (советский литературовед.–Ъ) и не используется в настоящее время,– считает господин Мовчан.– Институт языковедения в СССР старался максимально адаптировать украинский язык к русскому, создавая похожие слова: хлiб–хлеб, серп–серп. Тогда нам старались показать, что между двумя языками нет разницы. А сейчас Россия пытается таким образом привить Украине комплекс неполноценности и склонить к единому союзу".

«Чув дзвін, та не знає, де він!» - сказал бы украинец. Я не знаю, какая терминология используется в словарях советских времён, я по ним не работаю. Но как филолог я совершенно точно знаю, что лингвистическая терминология возникла задолго до советских времён. И «похожие слова: хлеб-хліб, серп-серп» не созданы Институтом языковедения СССР. Как п. П.Мовчан успел во время презентации исследовать 368 страниц учебника или хотя бы полистать, чтобы сделать подобные выводы, непонятно. Вернее, напрашивается сравнение: «Пастернака я не читал, но осуждаю..».

Я не знаю, должны ли депутаты Верховной Рады иметь высшее образование, но предполагаю, что председатель Всеукраинского общества «Просвита» должен быть образованным человеком. И должен понимать, что, если, к примеру, испанский студент отправляется на учёбу в Лондон, а там он решает изучать, скажем, немецкий язык, то никак по-другому, нежели через английский язык в качестве посредника он это сделать не сможет. Весь цивилизованный мир живёт по таким общепонятным нам законам. Иначе получается, что моя коллега из Софийского университета Албена Стаменова, недавно написавшая учебник по украинскому языку для своих болгарских студентов, тоже была не в праве это сделать? А как быть с учебниками, написанными немецкими или польскими коллегами? Или запрет распространяется только на русский язык? Получается, что я как автор учебника для российских студентов отстаиваю право украинского языка преподаваться в качестве иностранного, а депутат Верховной Рады ему в этом праве отказывает?

Галина Лесная, доцент МГИМО (У) МИД РФ, доцент РГГУ, кандидат филологических наук, президент Российской ассоциации украинистов