Партия власти и Генпрокуратура вступили в сговор против оппозиции

В среду, 22 декабря в зале Верховной Рады произошло вопиющее событие. Журналист издания «Левый берег» Макс Левин сделал фотоснимки, на которых хорошо видно, что сын генерального прокурора Артем Пшонка, являющийся парламентарием из фракции Партии регионов, раздал своим коллегам заранее подготовленные вопросы к заместителю Генпрокурора Евгению Блаживскому, выступавшему в ВР в тот день.

Эти фотоснимки были в среду размещены в новостных полосах «Левого берега» и других изданий. На одном из снимков четко видно, что заранее заготовленный вопрос к заместителю Генпрокурора лежит на рабочем месте депутата Ярослава Сухого.

И этот текст легко можно прочесть. Там написано буквально следующее: «Як ви вважаєте, у світі обговорюваних подій чи не настав час для створіння в стінах Верховної Ради підрозділу уповноважених парламентських приставів чи поліції для забезпечення порядку».

А теперь, внимание! Фрагмент из выступления Ярослава Сухого по стенограмме ВР (10:52:44):

«Чи не вважаєте ви доцільним, чи можливим, чи є такий механізм у світлі обговорених подій, в тому числі захоплення в свій час електрощитової, коли всі в сесійній залі були піддані смертельній небезпеці, бо була відключена система пожежогасіння. Чи не настав час для створення в стінах Верховної Ради України підрозділу уповноважених парламентських приставів, як це, наприклад, в інших державах, ну чи поліція, для забезпечення порядку?».

Очевидно, что парламентарий Сухой «успешно» справился с возложенной на него задачей, зачитав заранее заготовленный вопрос о необходимости создания в парламенте подразделения приставов. Поэтому интересно узнать, что ответил ему заместитель Генпрокурора. Вот фрагмент ответа Евгения Блаживского – также по стенограмме ВР:

«Щодо другого питання, яке ви згадали. Дійсно, в окремих країнах є інститут так званих парламентських приставів чи парламентської поліції. Але це вже справа рук депутатів, якщо буде прийнятий такий закон – ми будемо вітати прийняття такого закону. Тому що наведення порядку і дисципліна в парламентській залі дуже потрібна українському народу».

Журналист заснял фрагмент текста еще одного заранее заготовленного вопроса, которым планировалось напомнить заместителю Генпрокурора об апрельских событиях в Верховной Раде, когда депутаты из фракции «НУ-НС» использовали дымовые шашки. Возможно, в данном вопросе содержались и еще какие-то моменты – в частности, касающиеся Юрия Луценко, однако по фотоснимку не видно окончания вопроса.

На «апрельскую» тему, а также про Луценко задал «свой» вопрос депутат из фракции ПР Валерий Коновалюк (11:09:38):

«Шановний Євгене Миколайовичу! Дійсно, в будь-якій країні світу не було випадків, щоб в парламенті запалювали навмисно і робили злочин, чинила злочин група осіб, депутатів, яка тоді, в квітні місяці, підпалювала тут димові шашки. Порушена кримінальна справа. Дійсно, ми відчували, що треба було б притягнути до відповідальності. У мене питання: коли Генеральна прокуратура надасть подання до, скажімо, скасування депутатської недоторканості тих депутатів, про яких йшла мова? І інше питання. Звідки ці димові шашки з’явилися, зрозуміло. Це, мабуть, надав лідер «Народної Самооборони». Прокуратура повідомляла про закінчення слідства в кримінальній справі стосовно Юрія Луценка. Чому ж…». Ответ заместителя Генпрокурора:

«Я, можливо, не цілком почув всі запитання, які ви ставили. Ну щодо подій, які мали місце 27 квітня, я, на мій погляд, більш детально розповів у своєму виступі. Щодо другого запитання. Щодо закінчення кримінальної справи відносно Юрія Луценка. Дійсно, досудове слідство завершено. Однак, Кримінально-процесуальним кодексом України передбачено право на ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. І тільки після завершення ознайомлення з матеріалами справи, вона може бути скерована на розгляд суду. Однак, на вчорашній день паном Луценком було ознайомлено всього 18 аркушів справи. А справа складається з більш як 20 томів. Тому і Юрій Віталійович Луценко, і його захисник повинні ознайомитися з матеріалами кримінальної справи, однак в сьогоднішньому Кримінально-процесуальному кодексі…».

Относительно вопроса Коновалюка и ответа на него Блаживского нельзя уверенно сказать, что это также была «домашняя заготовка». Однако абсолютно нет сомнений, что заранее были заготовлены вопрос, озвученный Сухим, и ответ на него заместителя Генпрокурора.

Из выступления Евгения Блаживского и последующих его ответов на вопросы депутатов вытекает, что Генпрокуратура де-факто встала на защиту парламентариев из фракции Партии регионов, которые жестоко избили 16 декабря депутатов из БЮТ. Мало того, из слов заместителя Генпрокурора следует, что виноваты именно парламентарии из БЮТ, которые блокировали трибуну ВР и тем самым не давали работать законодательному органу.

«Я зараз послухав вашу доповідь і висновок для мене особисто один: прокуратура стає на сторону бандитів… Заступник Генпрокурора не назвав ні жодного прізвища жодного бандита, який тут трощив і який відомий вам із відео, ні Царьова, ні Злочевського, ні Саламатіна, нікого. Прокуратура боїться бандитів, тоді чесно про це скажіть», - высказал свое мнение по поводу доклада заместителя Генпрокурора депутат из фракции «НУ-НС» Анатолий Гриценко.

Из этой скандальной истории с заранее заготовленными вопросами «регионалов» к заместителю Генпрокурора можно сделать очевидный и однозначный вывод: депутаты из фракции Партии регионов вступили в сговор с Генпрокуратурой против оппозиции. Использованы в этих неприглядных целях были близкие родственные связи одного из парламентариев указанной фракции и Генерального прокурора.

Конечно же, данный инцидент требует тщательного расследования, которое может провести, например, временная следственная комиссия Верховной Рады. А Генпрокурора Пшонку и заместителя Генпрокурора Блаживского президент Янукович обязан немедленно отправить в отставку, если они не сделают в ближайшее время это сами.

Разве в этом «пшонка-гейте» есть какие-то другие варианты развития событий?..

Олег Литовченко