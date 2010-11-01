Верховный Суд хочет выяснять отношения с правительством в суде. А что говорит закон?

Отдельные вопросы судебной реформы Борьба суда за независимость судей – справедливая борьба. Но лишь до тех пор, пока он борется за то, чтобы судья, будучи независим, строго подчинялся закону. Но если независимость рассматривается как вседозволенность, государство не имеет права с этим мириться.

За последние несколько лет Верховный Суд Украины перешел грань борьбы за независимость судьи. Это стало очевидным. Он стал политизироваться и, как следствие, – ослабляться. О «странных порядках» в Верховном Суде Украины, а также о том, каким путем можно получить нужное судебное решение, по Украине стали ходить мифы и легенды. Дело дошло до того, что впервые за его историю из него «выгнали» судью за нарушение присяги. Верховный Суд Украины стал резко терять авторитет и значимость в судебной системе государства. Это негативно отразилось на поведении судей низовых судов и на состоянии законности в государстве в целом. Как показывают социологические исследования, уровень доверия населения к суду упал до неприличия.

Поскольку Верховный Суд Украины перестал быть барьером на пути беззакония, за справедливостью граждане Украины массово стали обращаться в Европейский суд по правам человека. По количеству обращений в этот суд на душу населения Украина сейчас занимает первое место в Европе.

Делать вид, что ничего серьезного не происходит, надеяться, что «как-то да будет» и положение само собой нормализуется, нельзя. Государство обязано реагировать на такие вызовы. И оно наконец отреагировало принятием Закона Украины от 7 июля 2010 года «О судоустройстве и статусе судей». Законодатель лишил Верховный Суд Украины возможности быть центром определяющего влияния на процессы, происходящие в судебной системе, перенеся соответствующие акценты на более высокие специализированные суды. Кроме того, Верховный Суд Украины не вправе пересматривать дела в кассационном порядке. Для рассмотрения гражданских и уголовных дел в кассационном порядке создан Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Законом усилена роль и значимость всех трех Высших специализированных судов. Их решения окончательны и могут быть обжалованы в Верховный Суд Украины лишь в случае неодинакового применения судами кассационной инстанции одной и той же нормы материального права в подобных правоотношениях. Данным законом повышена роль и значимость Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего совета юстиции и органов судейского самоуправления всех уровней. Очевидно, что системность и совокупность принятых норм по логике уже должна на порядок улучшить состояние дел в судебной системе Украины.

К сожалению, Верховный Суд Украины не воспринял данный закон должным образом. Он не показал себя как орган государственной власти, который обязан уважать и выполнять любой вступивший в силу закон. И в этом проявляется вся проблема сегодняшнего Верховного Суда Украины - в попытках вернуть себе любым путем потерянные полномочия, даже путем латентного сопротивления началу функционированию Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Нежелание способствовать началу работы новообразованного суда как его правопреемника по рассмотрению судебных дел в кассационном порядке, громкие заявления о намерении судиться с Кабинетом Министров Украины за передачу в оперативное управление помещений, поиск других зацепок – все это превращается в фарс.

Прежде чем делать громкие заявления о намерениях выяснять в судах отношения с Кабинетом Министров Украины, нужно посмотреть в закон и выяснить, может ли судья Верховного Суда Украины, занимающий административную должность, без соответствующего решения собрания судей единолично принимать решение об обращении с иском в суд по такому вопросу и кто по должности представляет Верховный Суд Украины как юридическое лицо. То есть Верховному Суду Украины нужно хорошо изучить законодательные основы своего нового статуса.

Говорить о том, что Кабинет Министров Украины чинит произвол относительно Верховного Суда Украины, нарушает Конституцию путем изъятия у него двух из трех административных зданий, это означает не видеть или не хотеть видеть норму закона на этот предмет. В частности, в соответствии с пунктом 14 Переходных положений Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Кабинет Министров Украины обязан в месячный срок со дня вступления в силу закона обеспечить размещение Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в административных помещениях, где ко дню вступления в силу данного закона размещались судебные палаты по гражданским и уголовным делам Верховного Суда Украины. То есть таким образом правительство Украины принимает решение о размещении названного суда не потому, что так хочет, а потому, что его обязывает к этому закон государства. (Что касается Верховного Суда Украины, то в законодательстве его размещение не определено, и оно может быть где угодно). И потому квалифицированный судья затронул бы вопрос о конституционности этой правовой нормы, а не о действиях исполнителя закона.

И апеллировать к выводам Венецианской комиссии, увязывая их с проблемой территориального размещения судебных органов, - это означает унизить роль и статус такой важной европейской структуры, опустить ее до того, чтобы она подсказывала европейским государствам, где и как размещать их государственные органы. Это технология давления на соответствующие органы государственной власти для возобновления полномочий Верховного Суда Украины. Бесспорно, выводы Венецианской комиссии должны быть изучены и обязательно учтены в процессе совершенствования отечественного законодательства, но без связи с «местом сидения» Верховного Суда Украины.

Принимая норму о размещении Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в тех помещениях, где работали судьи гражданской и уголовной судебных палат Верховного Суда Украины (в том числе и залах судебных заседаний), законодатель исходил из того, что с ограничением полномочий Верховного Суда Украины, в частности по пересмотру судебных решений в порядке кассационного производства, на подготовку и принятие постановлений Пленума по вопросам разъяснения законодательства, а также на всевозможные согласования кадровых и организационных вопросов, Верховный Суд Украины должен соответственно сократить часть работников аппарата, а судьи должны действовать как должностные лица высокого государственного уровня. Но пока еще срабатывают другие инстинкты.

Ввиду того, что Верховному Суду Украины оставлен пересмотр решений, содержащих коллизии в правоприменении кассационных судов, поскольку другие непрогнозируемые направления деятельности (импичмент, международные обязанности) ни разу не использовались, работникам Верховного Суда Украины не стоит надеяться, что государство годами будет содержать их на высшем уровне лишь потому, что Верховный Суд Украины предусмотрен Конституцией государства. На наш взгляд, эти надежды наивны. Содержание судебного органа должно отвечать выполнению им соответствующих функций. В трудные для государства времена для их выполнения содержать более чем 50 наиболее высокооплачиваемых должностных лиц государства (судей Верховного Суда Украины), обеспечивать их автотранспортом для решения собственных социально-бытовых вопросов, а также секретарями, помощниками, консультантами и тому подобное и не иметь соответствующей отдачи – это нонсенс.

Есть несколько путей выхода из этой ситуации. Конечно, каждый из них требует изменений в Конституцию. Однако сегодня это и возможно, и необходимо.

Первый путь. Рассматривать три категории дел, предусмотренных процессуальным законодательством для пока еще существующего Верховного Суда Украины, на совместном заседании судей всех трех высших специализированных судов или на заседании равных делегаций представителей судей этих трех судов.

Второй путь. Объединить функции Конституционного и Верховного судов в одном учреждении. Самый яркий аналог этого – Верховный Суд Соединенных Штатов Америки. Можно оставить способ формирования этого судебного учреждения по правилам формирования нынешнего Конституционного Суда Украины.

Не исключены и другие варианты на пути реформирования судебной системы, которые подскажет жизнь. Во всяком случае государство в этом направлении предприняло первый шаг, оно обязано последовательно идти дальше. Важно, чтобы заработала именно независимая и профессиональная судебная система, поскольку это будет способствовать экономическому росту страны, притоку иностранных инвестиций благодаря восстановлению доверия к судам. Это то, чего ждут люди от государства. Ведь не названия государственных органов или квадратные метры для размещения их должностных лиц должны определять приоритеты для судебных органов, а их профессиональность, логичность и эффективность. Как говорил Дэн Сяопин, безразлично, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей.

Василий Маляренко, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, председатель Верховного Суда Украины в 2002-2006 гг.