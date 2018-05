10 лучших шуток за 50 лет

Американский музей розыгрышей The Museum of Hoaxes составил подборку десятки лучших шуток, когда-либо появлявшихся в средствах массовой информации и посвященных всемирному дню смеха - 1 апреля, передает издание Breitbart.com. В этот список вошли сообщения британских и американских СМИ, которые охватывают период с 1950-х и до 1990-х годов.

Первое место заняло сообщение BBC, переданное в эфире программы "Панорама" в 1957 году. Тогда телеканал в своем сюжете показал швейцарских фермеров, собиравших с деревьев огромные пучки спагетти. Видеоряд сопровождался комментарием о том, что благодаря необычно теплой зиме в Швейцарии удалось вырастить рекордный урожай этих макаронных изделий. Некоторые зрители, поверив в происходящее, звонили в редакцию и спрашивали, как можно выращивать спагетти на деревьях.

В 1985 году журнал Sports Illustrated объявил о том, что бейсбольная команда New York Mets приобрела нового игрока - подающего, который может бросить мяч с рекордной скоростью в 270 километров в час. Причем, как отмечало издание, своему мастерству он научился в одном из тибетских монастырей. Болельщики команды ликовали, однако радость их оказалась недолгой.

В 1962 году в Швеции существовал только один телевизионный канал, а все приемники были черно-белыми. В одном из выпусков новостей технический специалист телеканала рассказал, что зрители могут легко сделать свои телевизоры цветными. Все, что нужно для этого, - это натянуть нейлоновый чулок поверх телеэкрана. В это поверили сотни тысяч шведов, однако в действительности цветные телевизоры появились в стране только в 1970 году.

В 1996 году сеть американских закусочных Taco Bell объявила о покупке одного из символов независимости США Колокола Свободы (Liberty Bell) в Филадельфии, который, как известно, созвал жителей города на оглашение Декларации независимости в 1776 году. Руководство ресторанов заявило, что отныне колокол будет переименован и получит название Taco Liberty Bell. Разгневанные этим сообщением американцы звонили не только в закусочные, но и пресс-секретарю Белого Дома Майку Маккурри (Mike McCurry) с просьбой разъяснить ситуацию. Однако тот и не пытался их успокоить. Он заявил, что и мемориал Авраама Линкольна (Lincoln Memorial) продан автогиганту Ford и будет переименован в Ford Lincoln Mercury Memorial.

В 1977 году британская газета The Guardian выпустила семистраничное приложение, посвященное десятой годовщине образования государства Сан-Серриффе (San Serriffe) - маленькой республики, расположенной в Индийском океане и состоящей из нескольких небольших островов, имеющих форму точки с запятой. Издание рассказало своим читателям о географии и культуре двух самых крупных островов - Upper Caisse и Lower Caisse.

В 1992 году в программе "Разговоры о нации", которая выходила на National Public Radio, было объявлено, что Ричард Никсон снова намерен избираться на пост президента. Лозунг его избирательной кампании звучал так: "Я не допустил ни одной ошибки, и не допущу их впредь". Причем новость сопровождалась речью Никсона, голос которого, как оказалось впоследствии, пародировал артист-комик. Ричард Никсон уже был президентом США два срока подряд с 1968 года.

В 1998 году журнал New Mexicans for Science and Reason опубликовал статью, в которой утверждалось, что власти американского штата Алабама намерены изменить значение числа "Пи" с 3,14159 на 3,0. Чиновники якобы посчитали нынешнее значение этого числа "нехристианским" и решили округлить его до "библейского значения". Новость через интернет распространилась по всему миру, и только после этого власти осознали всю "серьезность" своей шутки.

В том же году в журнале USA Today сеть закусочных Burger King разместило рекламное объявление о начале выпуска нового вида гамбургеров, разработанных специально для 32 миллионов американских левшей, Left-Handed Whopper. Руководство компании получило тысячи звонков с просьбой не дискриминировать своих клиентов правшей, сделав гамбургеры и для них.

В 1985 году журнал Discover объявил о том, что итальянский биолог Април Паццо (Aprile Pazzo) обнаружил в Антарктиде неизвестный науке вид червей, которых он назвал "горячеголовые беспанцирные ледяные черви". Как заявил ученый, на их головах находились костяные пластины, которые нагревались до высокой температуры и позволяли червям передвигаться подо льдом на большой скорости. Причем, по словам Паццо, они охотились на пингвинов и, вероятно, были причастны к таинственному исчезновению исследователя Антарктиды Филиппе Пуассона (Philippe Poisson) в 1837 году.

В 1976 году известный британский астроном Патрик Мур (Patrick Moore) заявил, что в определенное время планета Плутон окажется позади Юпитера, в результате чего произойдет выравнивание их гравитационных полей, что приведет к уменьшению силы притяжения Земли. Мур сказал, что если в момент "планетарного выравнивания" подпрыгнуть, то можно ощутить состояние парения. Позднее поступили сотни звонков от людей, последовавших "совету" ученого, которые хотели рассказать о своих ощущениях. Одна женщина даже заявила, что она и ее друзья поднялись со своих кресел и пролетели вокруг комнаты.

