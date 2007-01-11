Имеют ли россияне право на историю Киевской Руси?

Мнение

В последнее время в Украине часто обосновывается тезис о том, что россияне не имеют никакого отношения к Киевской Руси, и вообще они угро-финны, которые примазались к нашей истории.

Как филолог, занимающийся историческим языкознанием, скажу сразу: этот тезис ошибочен и абсурден. Беседовал недавно с интеллигентным человеком, который на полном серьезе заверял меня, что русский язык принадлежит к угро-финским...

Не буду распространяться на эту тему, скажу лишь общепризнанные вещи. Русский язык, равно как и украинский, принадлежит к восточнославянской языковой подгруппе славянской группы индоевропейской семьи. А угро-финский – даже не индоевропейский. Собственно, здесь не о чем спорить.

Другое дело – история русского лингвогенезиса (истории создания языка). Почему так случилось, что прароссийское (московское и владимиро-суздальское) наречие отделилось от украинского языка, который во времена Киевской Руси господствовал, – в виде различных говоров – на всем восточнославянском просторе? Хотя, видимо, были и другие говоры – не восточнославянского происхождения.

Ответ на эти вопросы дает современная наука. В частности, доктор филологических наук Мосенкис объясняет появление русского языка действительно угро-финским субстратом (фоном, который наложился на украинский-древнеруський язык).

Лингвогенез и этногенез (история становления нации) – вещи в данном случае очень взаимосвязанные. Колонизация древними украинцами, которые называли себя различными именами – полянами, деревлянами, сиверянами (или поэтически – русинами) и др. – северных и северо-восточных народов, среди которых действительно было много угро-финских племен, сопровождалась насаждением религии и официального на то время языка – церковнославянского, возникшего в качестве суржики – смеси старославянского (то есть “староболгарского”) и древнеукраинского (“древнеруського”). Церковнославянский язык на фоне угро-финского говора племен, населявших европейскую часть Московии, постепенно трансформировался в русский язык, который оформился в современном его виде в конце 18 – начале 19 века.

Таким образом, российский этнос перенял из Руси язык, религию, а также достаточно много культурных традиций и даже само название “Русь” – подобно румынам, перенявшим название древнего Рима. Могут ли румыны претендовать на историю Римской империи? Безусловно, да, поскольку современная Румыния, а также Молдавия – это один из ее осколков.

То же касается России. Она может считать себя в значительной мере наследницей (в отношении культуры, языка, религии) нашего государства киевско-руського периода. Нашим ура-патриотам нужно учитывать исторические реалии, а не кричать, что россияне к нашей древней истории никак не причастны.

Причастны – хочется это кому-то или нет.

Василий Загоруйко, г. Чернигов