От Сталина–Гитлера самые большие потери понесла Украина

Мои родственники пережили оккупацию Киева... Оказалось, что у нацистов и коммунистов почти одинаковые флаги, и день 1 мая для них также праздник труда... В России обеляют Сталина и обвиняют Польшу... Александр Довженко весной 1942 года сделал очень грустную запись в дневнике. Это был один из самых тяжелых периодов войны с Германией. На то время вся территория Украины оказалась занятой врагом. Советские полководцы, которые до того учились лишь, как наступать, панически отступали, оставляя на произвол фашистов миллионы мирного населения и территории, которые по своим масштабам превосходили все завоеванное немцами в Европе.

Эвакуация, разрушение, тактика выжженной земли.

Довженко в те дни писал:

«Чи зберуться наші люди знову на Вкраїні? Чи повернуться вони з усіх нетрів, далеких дальностей нашого Союзу і заповнять її замість померлих од ворога, од мору, од кулі і петлі? Чи так і лишаться там, а на наші руїни наїдуть чужі люде і утворять на ній мішанину...»

Войну с фашизмом Довженко видел, что называется, изнутри. И уже тогда мог делать тяжелые выводы: в период Голодомора и войны генофонд украинской нации понес непоправимые потери.

В 1930–40-е годы под руководством Сталина–Гитлера над украинским народом были проведены акции геноцида. Конечно, эти два тирана не согласовывали свои действия в отношении украинцев, но нашу исконную территорию существования рассматривали как сферу распространения каких-то сверхвысших геополитических, идеологических интересов. Со всеми последствиями для коренной нации...

По свидетельству советских историков, потери среди мирного населения Украинской ССР в период фашистской оккупации были наибольшими среди всех республик Союза – 3256000 (в т.ч. детей – свыше 75000), России – 1800000 (15000), Белорусской ССР – 1547000 (78600). Вывезены в Германию: из Украинской ССР – 2402234, из России – 1906661.

Стратегическая обстановка на фронтах складывалась в начальный период войны таким образом, что немцев удалось на время остановить на московском направлении, они застряли на подступах к Ленинграду, а вот на юге поперли неистово.

К середине июля 1941 года, менее чем через месяц с начала нападения на СССР, 1-я танковая армия фон Клейста прорвала все узлы сопротивления Красной Армии и вышла на рубеж реки Ирпень. Это 15 км до тогдашней западной околицы Киева. Третий по численности город в СССР оказался под прямой угрозой захвата.

Красная армия, которая едва приходила в себя после репрессий и чисток командных кадров и находилась под воздействием доктрины «Бить врага на его территории и малой кровью», не смогла перекрыть все возможные направления наступления немецких войск.

Сталин неистовствовал от осознания того, что кто-то оказался сильнее, хитрее его, находился, по свидетельству очевидцев, в состоянии, близком к прострации, долго медлил с решением о сдаче Киева.

Было ли от этого легче населению Украины, которое оказалось в оккупации, – тем, кто еще вчера ходил на работу на заводы, на стройки, в кружках Осовиахима учился стрелять, бегать в противогазах и горланил «Если завтра война...»? Психологический удар оказался страшным, вера в непогрешимого Сталина, в коммунизм (у кого она еще была) развеялась как дым.

Киевляне, которые жили в красивом, цветущем городе, готовились к его защите, копали окопы, устанавливали противотанковые заграждения, уличные баррикады и не верили в близкую трагедию, вдруг почувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Мои родственники, которые пережили оккупацию Киева, вспоминали, что советские войска оставили город 18 сентября, а немцы зашли туда 19-го. В сущности два дня столицу, ее магазины, склады и квартиры эвакуированных грабили кто как мог.

А затем были немцы, в хорошей униформе, приехали на мощной технике. Начали устанавливать новую власть. Оказалось, что у нацистов и коммунистов почти одинаковые, красные флаги, и день 1 мая для них также праздник труда. В 1942 году в Киеве немцы отмечали этот праздник многолюдным митингом вблизи университета.

С начала большевистского господства прошло каких-то 20 лет. Люди помнили и Голодомор, и репрессии, и безбожные акции с разрушением столетних храмов, комнезамы и продразверстку... Легко обвинять тех, кто встречал немцев хлебом-солью, в надежде на новый порядок, на возвращение частной собственности. Тяжелее понять чувства тех, кого Сталин и советская власть оставили в оккупации (как оставили в Киевском котле почти 700 тысяч воинов Красной Армии), а затем долго допрашивали: а что ты делал в этот период? и карали жестоко за малейшее сотрудничество, даже если это была просто игра в футбол.

Так и вышло, что за «великий российский народ» Сталин поднимал тосты, а другие народы были для него изменниками, фашистскими прихвостнями, которых эшелонами вывозили за край земли, а их территории заселяи «проверенными кадрами».

История – это политика, возвращенная в прошлое. Когда в наши дни на российских просторах хватает попыток ревизовать причины начала Второй мировой войны, возложить вину то ли на Польшу ("Все, кто непредвзято изучал историю Второй мировой войны, знают, что оная началась из-за отказа Польши удовлетворить германские претензии: передача Третьему рейху города Данциг и разрешение построить через Польшу дорогу между Восточной Пруссией и основной частью Германии", – считают научные работники Министерства обороны РФ), то ли на Англию с Францией (“Одними из главных виновников в развязывании войны можно считать Англию и Францию, которые не проявили должных усилий по пресечению гитлеровских амбиций на ранних этапах становления Третьего рейха и старались развернуть фашистскую машину на Восток, против России, используя при этом амбиции Польши”, пишет – российский генерал-полковник Ивашов). Соответственно, становится понятным, что таким нехитрым способом нивелируется роль советского руководства в развязывании Второй мировой войны.

Пакт Молотова–Риббентропа, которому вскоре будет 70 лет и согласно которому была разделена довоенная Европа, красноречиво свидетельствует об амбициях двух тоталитарных режимов. И общий парад немецких и советских войск в Бресте 22 сентября 1939 года после растерзания Польши – тоже исторический факт.

Трагическая же судьба миллионов украинцев, которые оказались в самом водовороте борьбы двух тиранов и их идеологий, а затем жили с клеймом изменников на своей же земле, стала нам горьким уроком.

Быть между молотом и наковальней – что хуже этого?

Бездержавная Украина на протяжении ХХ века не раз становилась ареной крупнейших битв и войн, платила бесчисленными жертвами, над которыми особо не задумывались и в настоящее время не задумываются в чужих столицах.

Дефицит безопасности, к сожалению, и до сих пор является одним из определяющих факторов развития современной Украины. Далеко не надо ходить, руководители России, государства – “гаранта” нашей пост-ядерной безопасности и территориальной целостности, умышленно путая проценты и абсолютное измерение, подбрасывают Украине проблемы “защиты национальных меньшинств”. И до сих пор считают Сталина самым «известным российским человеком», создают комиссии по противодействию якобы фальсификации истории...

А что касается Украины... Сможет ли та “мешанина”, появление которой предвидел Довженко, наконец почувствовать себя народом и позаботиться о своей безопасности?

Олег Савицкий