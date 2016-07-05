Заупокойная молитва и бесплатная поминальная трапеза в день памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира

Во вторник 5 июля 2016 года в 8:30 в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоится Божественная литургия и заупокойная молитва по Блаженнейшему Митрополиту Владимиру, после чего будет отслужена заупокойная панихида на месте захоронения митрополита Владимира - у колокольни храма Рождества Богородицы, что на Дальних пещерах.

С 11.00 у лестницы, ведущей к колокольне храма Рождества Богородицы, перед корпусом №52, а также за ним (во дворе у лаврской трапезной) под открытым небом будет проходить бесплатная поминальная трапеза для всех прихожан.

Приглашаем всех православных христиан в Киево-Печерскую Лавру для свершения молитвы за упокой души Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира в день второй годовщины со дня его кончины.

Светлой памяти, бывший митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) родился 23 ноября 1935 года в Хмельницкой области, в селе Марковцы Летичевского района, возглавлял Украинскую Православную Церковь с 1990 по 2014 годы, завершил свой земной путь 5 июля 2014.