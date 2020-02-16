Белковая диета: плюсы, минусы и меню на неделю

Диета подобного типа прекрасно подойдет для тех, кто стремиться сбросить лишний вес, но при этом любит вкусно поесть.

Белковая диета – один из самых легких способов быстро похудеть, получая при этом все необходимые для организма питательные вещества.

Меню такой диеты содержит все, что требуется для активного образа жизни и хорошего самочувствия. Белок помогает нарастить мышечную массу и сохранить ее, защищает кости от остеопороза и способствует регенерации кожи.

Как правило, в ежедневном рационе доля белков составляет около 12% – 1 грамм белка на 1 килограмм веса. Во время белковой диеты его количество существенно выше за счет снижения потребления жиров и углеводов.

Что такое белок?

Читайте такжеВрач рассказала, что нужно есть во время гриппа и простуды (видео)Белок – один из главных микронутриентов. Это важная часть питания человека, поскольку в организме не могут синтезироваться все незаменимые аминокислоты и часть должна поступать с белковой пищей.

Основные источники белка: мясо, птица, рыба, молоко, орехи, бобовые, зерновые; в меньшей степени: овощи, фрукты, ягоды и грибы.

Ежедневное потребление 1,2−1,6 грамма белка на килограмм массы тела может способствовать потере жира и защищать от потери мышечной массы во время потери веса и старения.

Польза и вред белковой диеты

Согласно отзывам, даже самая простая белковая диета оказывает положительное влияние на организм человека. Она осуществляет следующие важные функции:

- регенерация и поддержка (белок – главный строительный материал тканей, именно с помощью белка ткани постоянно обновляются и регенерируются);

- ускорение химических процессов (большинство энзимов, отвечающих за химические реакции в организме, это обычные белковые молекулы);

- производство гормонов (белки стимулируют производство гормонов, так при нехватке гормона роста врачи обязательно рекомендуют белковую диету);

- доставка важных веществ (некоторые протеины доставляют клетками нашего организма нужные вещества).

Еще белок помогает не только снизить лишний вес, но и оказывает другое положительное влияние на организм. Среди таких плюсов: увеличение мышечной массы, сокращение потери мышечной массы в связи с возрастом, укрепление костей и способность ускорять заживление ран.

Вместе с тем важно помнить, что при похудении по данной методике из организма человека выводится большое количество кальция. Кроме того, данная диета не показана людям, имеющим проблемы с почками и органами пищеварения.

Также употребление большого количества белка может привести к образованию тромбов, так как значительно повышается свертываемость крови.

Потому рекомендуется проконсультироваться со специалистом прежде, чем садиться на белковую диету.

Белковая диета на неделю: меню

Диеты подобного типа рекомендуют соблюдать не более двух недель. В течение этого времени предполагается, что организм получает все необходимые ему вещества из двух основных источников: животные белки (мясо, рыба, морепродукты, яйца и молочные продукты) и растительные белки (бобовые, орехи и семена).

Примерный план для составления ежедневного рациона на неделю:

Понедельник

Завтрак: 200 граммов нежирного творога, чай или кофе;

Обед: 100 граммов запеченной куриной грудки, 1 кусочек черного хлеба;

Полдник: йогурт;

Ужин: запеченная рыба, овощной салат.

Вторник

Завтрак: 200 граммов йогурта;

Обед: говядина с овощами;

Полдник: кефир;

Ужин: раба с овощами.

Среда

Завтрак: варенные яйца, чай;

Обед: куриное филе с небольшим количеством коричневого риса;

Полдник: йогурт.

Ужин: запеченная говядина, овощной салат.

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Завтрак: кефир и 3 овсяных печенья;

Обед: филе индюшки;

Полдник: ряженка;

Ужин: отварная рыба с овощами.

Пятница

Завтрак: 200 граммов творога;

Обед: запеченная говядина, 1 кусочек черного хлеба;

Полдник: кефир;

Ужин: запеченная рыба, овощной салат.

Суббота

Завтрак: омлет;

Обед: запеченное куриное филе, салат;

Полдник: йогурт;

Ужин: запеченная рыба с овощами.

Воскресенье

Завтрак: 200 граммов творога;

Обед: варенная говядина, кусок черного хлеба;

Полдник: кефир;

Ужин: запеченное куриное филе и брокколи.