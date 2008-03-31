«Хочу жить в Советском Союзе!», или Как подключить холодильник к телевизору

Ющенко нежданно-негаданно отказался подводить итоги 100 дней работы правительства Тимошенко: Бог с ним, с популизмом, зато Кабмин Юлии Владимировны стал «визитной карточкой» украинской демократии. Слегка попенял премьеру за Медведчука и других «людей из прошлого»: вот тут раздражение выплеснулось в полной мере. Тимошенко продемонстрировала новый подход к кадровой политике Кабмина: ничего, что министр - никакой руководитель, зато «не украл ни копейки». Народ на все на это индифферентно промолчал: пускай жизнь собачья, зато у власти – «наши»… А Президент еще и фактически посоветовал нации поскорее избавиться от иллюзий.

Победные, если не сказать самодовольные, реляции Кабмина, приуроченные к окончанию 100-дневного срока его работы и абсолютно апатичная реакция населения на весь этот «праздник жизни» вызвали неприятные ассоциации с анекдотом про советского октябренка. Про того самого, который впервые в жизни попав на торжественное собрание «по поводу», и будучи вынужденным несколько часов кряду слушать о «самом лучшем в мире образовании», «самом вкусном питании в школах», «самых красивых игрушках», «лучше всего в мире организованном досуге советских школьников и трудящихся» и прочее в том же духе, в итоге горько разрыдался: «Хочу жить в Советском Союзе!»

Один из министров оппозиционного правительства – Дмитрий Табачник в пятницу в эфире «Свободы Савика Шустера» на «Интере» впервые за последние, пожалуй, года полтора (и это - как минимум!) выразил мнение народа (просьба не путать с многочисленными ссылками на некие мнения, которых у людей никто и никогда не спрашивал, чем едва ли не каждый день грешат отечественные политики без учета принадлежности к оппозиции или власти). Так вот, вслух было сказано о сильном желании «подключить холодильник к телевизору», чтобы все достижения, о которых говорят с экрана, «переливались» на полки кухонного агрегата…

Да, в то же время нельзя не согласиться с главой наблюдательного совета Нацбанка Петром Порошенко – в той студии действительно находилось не более 2-3 человек, способных правильно, по формуле, подсчитать коэффициент инфляции. К этому можно добавить, что таких по всей стране наскребем 2-3 сотни от силы, да и то если очень постараться. Но гражданину Украины совершенно необязательно уметь «считать» инфляцию – его проблема в другом: в том, что он вынужден ее ощущать каждый раз, как заходит в магазин, или на рынок. И регулярную тоску по поводу «фиги в кошельке» и холодильника, в котором «мышь повесилась», к сожалению, не утоляют никакие цифры Госкомстата.

Кстати, о цифрах. Представители правительства браво рапортовали о росте в январе-феврале 2008 года средней заработной платы почти на 40% (если точнее, то цифра составила 39,9%) , а Украина все удивлялась, что не ощутила этого счастья на себе. С чего бы это? Проблема в том, что такая красивая цифра не имеет ничего общего с возможностью кой-чего прикупить – так выросла номинальная средняя зарплата. В то время как рост реальной средней зарплаты, по данным того же Госкомстата, составил всего 15,5%. Для сравнения заметим, что в 2007-м реальная зарплата выросла на 12,5%. Не слишком существенная разница? Все верно – именно такая, которую ощутили все, кто пытается приспособить свой семейный бюджет к ценовым реалиям.

В то же время потребительские цены с начала года подскочили на 5,7%, а стоимость продуктов питания и того больше – на 8,4%. Соответственно прогноз инфляции на 2008 год возрос до 21,9%. Для сравнения: в бюджет этого года заложен показатель инфляции 9,6%. В принципе на этом можно остановиться. Рост поступлений в бюджет, налоговых отчислений, налоговых и таможенных сборов и прочие многозначные показатели, которыми так напоказ гордились министры Тимошенко, как показывает практика предыдущих правительств ( и первого Кабмина ЮВТ в том числе), на кармане «маленького украинца» не сказывается никак. Следовательно и интереса для него не представляет.

Примечательно, что президент Виктор Ющенко на сей раз не стал критиковать работу премьера Юлии Тимошенко. Более того, заявил, что 100 дней руководства Кабмином – слишком малый срок для того, чтобы оценивать деятельность правительства. Мол, Кабмин Тимошенко стал «визитной карточкой украинской демократии, которая должна вести себя честно», и этого, надо полагать, на данном этапе достаточно. В этом контексте как-то вскользь прозвучало, дескать Президент надеется, что из украинской политики со временем исчезнет «болезнь популизма». Надо только, чтоб журналисты реально воспринимали ситуацию в стране и «не способствовали тому, чтобы нация жила иллюзиями».

Тимошенко, кстати говоря, тоже высоко оценила честность своего правительства. Правда, эта оценка прозвучала несколько странно: «Министры имеют разные организаторские способности, но главное, что я в них ценю, - это честь в политике. Я знаю, что ни один министр, который работает сегодня в правительстве, не дотронется до государственной копейки…» Очевидно, это следует понимать так, что «не ворует» - основное достоинство министра в глазах премьера, и даже если министр имярек – не слишком хороший менеджер – пускай, главное, чтобы деньги к рукам не липли… Позиция – сама по себе спорная, но данные Госкомстата подтверждают, что тут Тимошенко едва ли покривила душой. Скорее просто впервые честно и до конца рассказала о своих приоритетах в кадровой политике.

Не совсем, правда, понятно, как в эту концепцию вписывается экс-жупел кучмовской эпохи Виктор Медведчук, которому Тимошенко обещала сказать спасибо, если он «поедет и подпишет гениальное соглашение по газу». Эта фраза, да еще вкупе с замечанием Юлии Владимировны: «мои кучмисты – самые лучшие в мире. Они делают то, что нужно стране. Они попали в команду, в которой они в формате…», очевидно, произвела неизгладимое впечатление на Президента. Поскольку только постулат о сотрудничестве с Медведчуком, да еще и заявление Тимошенко о том, что никакие 2 миллиарда она Газпрому не должна, удостоились президентской критики. Более того, Ющенко не только возмутился апелляциями Тимошенко к Медведчуку «как к спасителю», но и открытым текстом припечатал: «по моему мнению, это - позор для Украины».

Впрочем, ничто подобное Тимошенко больше не зацепит. Она обещала «терпеть» любую критику Президента. Потому что он – демократический глава государства, и правительство – тоже демократическое, да и «какая ни есть демократическая коалиция в парламенте» тоже присутствует. А лично для Виктора Андреевича Юлия Владимировна присовокупила очередное обещание поддерживать его на будущих президентских выборах. Но только при условии: «если между Президентом и мной будет нормальное гармоничное сотрудничество».

Что именно следует понимать под «гармонией» в отношениях Президента с премьером, о которой Тимошенко без устали повторяет как о непременном условии ее поддержки Ющенко как единого кандидата от демсил в Президенты, - пока неясно. Зато очевидным стало другое: народ Украины миновал стадию трансформации так называемого «социального запроса».

Еще не так давно основная масса требований к политикам концентрировалась на презентации социальных инициатив. (Подчеркнем: не на выполнении обещаний – люди уже поняли, что контролировать это невозможно никак, - а на «упаковке» обещаний в наиболее яркую и привлекательную обертку). Теперь же социальный запрос представляет собой странноватую смесь политической апатии с тезисом «лишь бы у власти были «наши».

И последняя «Свобода» оказалась весьма показательной в этом плане. Напомним, что если верить организаторам программы, аудитория представляет собой точный социологический срез всей Украины. Так вот, в последнюю пятницу аудитория уже практически не делала различий между теми гостями, что несли околополитическую или околоэкономическую заумь (нимало не заботясь вопросами замены узкоспециальной терминологии более понятными словами) и теми, кто пытался как можно доступнее донести свою позицию. Судя по рейтинговой «шкале» в углу экрана, люди преимущественно реагировали на известные лица. Пока что с учетом их принадлежности к тому или иному политическому лагерю…

И если так пойдет и дальше, то логичным итогом социально-политического развития, если это можно так назвать, Украины станет кто-то вроде Верки Сердючки в кресле Президента.

Елена Перегуда