В Ocean Plaza откроется магазин спортивного бренда UNDER ARMOUR

Экспансия бренда распространилась на новый торговый центр

27 апреля с 16:00 до 19:00 в ТРЦ Ocean Plaza состоится торжественное открытие магазина спортивной экипировки американского бренда UNDER ARMOUR в формате BRAND HOUSE.

Это третий по счету магазин бренда в Украине: первые два магазина были открыты в конце декабря – в киевском ТРЦ Sky Mall и харьковском «КАРАВАНЕ».

В рамках мероприятия команда тренеров KHOMYTSKYI PRO проведет тренировку в центральном атриуме торгового центра, на которой раннее подтвердившие свое участие смогут потренироваться с одними из лучших тренеров страны.

Гостей мероприятия ждет:

- розыгрыш приятных подарков от бренда;

- DJ SET

- скидки на приобретение спортивной экипировки.

Детальная информация о мероприятии на странице Facebook https://www.facebook.com/underarmourukraine/

Сайт https://md-fashion.com.ua/underarmour

Об UnderArmour, Inc.

Under Armour – производитель спортивной экипировки и оборудования, который перевернул понимание образа спортсменов в мировом масштабе. Инновационная продукция бренда, разработанная с целью сделать всех спортсменов лучше, продается по всему миру для атлетов разных уровней подготовки. Платформа Under Armor Connected Fitness™ поддерживает крупнейшее в мире фитнес сообщество благодаря ряду приложений: UA Record, MapMyFitness, Endomondo и MyFitnessPal. Штаб-квартира Under Armour находится в Балтиморе, штат Мэриленд.