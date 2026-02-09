Армии НАТО готовятся к войнам прошлого века, игнорируя сегодняшние реалии, - аналитики

Возникает все больше вопросов относительно реальной способности НАТО сдержать российскую армию в случае войны.

Армии стран НАТО, и в частности США, на военных учениях продолжают готовиться к войне образца прошлого века, в значительной степени игнорируя технологические реалии российско-украинского конфликта. Ярким свидетельством этого стали совместные учения румынских и американских танкистов 29 января - 4 февраля.

Как пишет издание Defense Romania, румынские и американские военные провели совместные тактические учения на уровне подразделений, отрабатывая управление войсками и боевые стрельбы в дневное и ночное время. С румынской стороны участие приняли танки TR-85M1 Bizonul (дальний родственник советского Т-55), с американской - M1A2 SEPv2 Abrams.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express обратил внимание на то, что в том виде, в котором учения проводились, они не очень помогают танкистам подготовиться к современной войне. В частности, бросается в глаза полное отсутствие на танках хотя бы какой-то антидроновой защиты, без которой танкам нечего делать на современном поле боя.

Армия США недооценивает дроны

Как писал УНИАН, в армии США все еще существует убеждение среди части военных, что в большой войне, например с Китаем или Россией, американские вооруженные силы могут обойтись без широкого использования дронов.

В частности, некоторые военные США убеждены, что БПЛА получили распространение на фронте в Украине якобы из-за дефицита артиллерии, а не из-за их эффективности.

