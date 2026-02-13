Морозы до -18° возвращаются: зима снова атакует Украину

Ощутимое понижение температуры произойдет уже в начале следующей недели.

Потепление, которое украинцы почувствовали в последние дни, вскоре сменится новой волной холодов. Уже 16-17 февраля температура снова снизится. Об этом OBOZ.UA рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Уже в воскресенье, 15 февраля, к нам придет активный циклон. В западных, северных и Винницкой областях дождь будет переходить в снег. В Житомирской, Киевской, Черниговской областях может быть даже значительный снег. На дорогах образовается гололедица, ведь температура будет колебаться около 0°... -5°. На юго-востоке и частично в центре будет преобладать дождь и сохранятся плюсовые показатели.

С 16 февраля похолодание усилится. После прохождения циклона в Украину поступит холодный воздух из северных широт. В западных, северных и Винницкой областях ночью прогнозируют -8°... -14°, на остальной территории -1°... -7°. На востоке и юго-востоке днем местами возможны +5°.

Во вторник, 17 февраля, установится ясная, но морозная погода. Ночью на западе и севере будет -12°... -18°, днем -5°... -11°. В других регионах ночью -4°... -10°, днем -1°... -7°. На юге днем возможны небольшие плюсы, в Крыму - до +6°.

Впрочем, уже с 18 февраля в Укргидрометцентре ожидают постепенное повышение температуры - показатели снова приблизятся к нулю или даже перейдут в "плюс".

Новое похолодание в Украине - что известно

О том, что потепление в Украине не является окончательным, говорит и метеоролог Наталья Голеня. В комментарии Погода УНИАН она рассказала, что с 16 февраля возможно новое похолодание, поэтому, подчеркнула Голеня, "разговоры о весне - преждевременны".

"Могут быть снова морозы: от небольших до умеренных. Ночью -3°...-8°, если прояснение - до -10°...-12°. И дневная температура - также с "минусами": в пределах от 0° до -5°", - сказала метеоролог.

