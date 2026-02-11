'Грозовой перевал' и 'Ограбление в Лос-Анджелесе': главные кинопремьеры недели

Для младшей аудитории в прокат выйдет анимационная комедия "GOAT: Мечтай по крупному", а для киногурманов – драма-лауреат Берлинале-2025 "Маленькие проблемные девочки".

На этой неделе в украинских кинотеатрах стартуют две крупные премьеры – смелая экранизация классического готического романа "Грозовой перевал" с Марго Робби и Джейкобом Элорди, а также криминальный триллер "Ограбление в Лос-Анджелесе" с Марком Руффало, Крисом Хемсвортом и Хэлли Берри.

Кроме того, на "больших" экранах можно будет посмотреть семейную анимационную комедию "GOAT: Мечтай по крупному" и итальянскую романтическую драму "Маленькие проблемные девочки".

Подробнее о главных киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Грозовой перевал

Wuthering Heights (США, Великобритания, 2026, драма/романтика)

Зрителям обещают откровенную интерпретацию классического готического одноименного романа 1847 года английской писательницы Эмили Бронте о напряженных и разрушительных отношениях между мстительным Хитклиффом и развращенной Кэтрин Эрншоу, разворачивающихся на фоне йоркширских болот.

Главные роли в фильме сыграли австралийские суперзвезды Марго Робби ("Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Вавилон", "Барби", "Большое смелое красивое путешествие") и Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", сериал "Эйфория").

При этом роль юного Хитклиффа досталась 15-летнему Оуэну Куперу, прославившемуся благодаря хитовому сериалу Netflix "Переходный возраст".

Также в фильме сыграли Шазад Латиф (сериал "Звездный путь: Дискавери"), Хонг Чау ("Кит", "Меню", "Город астероидов", "Виды доброты"), Элисон Оливер ("Солтберн", "Кровавый лидер", сериал "Задание"), Мартин Клунз ("Влюбленный Шекспир", "Кислотный дом", сериал "Доктор Мартин") и другие.

Автором сценария и режиссером выступила английская актриса Эмиральд Финнелл, для которой это вторая полнометражная работа "по ту сторону камеры" после "Перспективной девушки" 2020 года.

Оригинальные песни к фильму написала поп-икона Charli XCX.

На данный момент на Rotten Tomatoes у "Грозового перевала" 71% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 58 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Ограбление в Лос-Анджелесе

Crime 101 (США, 2026, триллер/драма/криминал)

Этот напряженный фильм, являющийся экранизацией романа Дона Уинслоу "Преступление 101", рассказывает историю неуловимого грабителя драгоценностей Дэвиса, который серией дерзких ограблений вдоль знаменитой трассы 101 доводит полицию до отчаяния. Мечтая о последнем и самом рискованном деле, он неожиданно встречает на своем пути разочарованную жизнью страхового брокера Шэрон Колвин, и у них зреет общий план. Тем временем неутомимый детектив Лу Лубесник шаг за шагом приближается к раскрытию преступной схемы, а грань между охотником и добычей постепенно стирается.

Главные роли в фильме сыграли Марк Руффало (франшиза "Мстители", "Зодиак", "Остров проклятых", "Бедные-несчастные", "Микки-17", сериал "Задание"), Крис Хемсворт (франшизы "Тор", "Мстители", "Гонка", "Плохие времена в "Эль Рояле", "Фуриоза: Безумный Макс. Сага") и Хэлли Берри (франшиза "Люди Икс", "Бал монстров", "Умри, но не сейчас", "Кингсман: Золотое кольцо", "Хищный лес").

Также в фильме сыграли Дженнифер Джейсон Ли ("Машинист", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Омерзительная восьмерка", "Хорошие времена"), Барри Киоган ("Убийство священного оленя", "Дюнкерк", "Банши Инишерина", "Солтберн"), Моника Барбаро ("Лучший стрелок: Маверик", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"), Ник Нолти ("Мыс страха", "Тонкая красная линия", "Отель "Руанда", "Гром в тропиках") и другие.

Режиссером ленты выступил английский документалист Барт Лейтон ("Самозванец", "Американские животные").

GOAT: Мечтай по крупному

GOAT (США, Япония, Бразилия, Сингапур, 2026, комедия/приключения/анимация/спорт)

В центре сюжета этого анимационного фильма для семейной аудитории – маленький козлик Уилл с по-настоящему большими мечтами. И вот он получает шанс всей своей жизни: присоединиться к профессиональной лиге и играть в зверобол – взрывной, стремительный, смешанный контактный спорт, в котором традиционно доминируют самые быстрые и опасные хищники. Команда не в восторге от новичка, который больше похож на милого пушистика, чем на грозного атлета. Но Уилл настроен изменить правила игры – он стремится доказать всем, и прежде всего себе, что не бывает слишком маленьких для больших мечтаний.

В оригинальной версии главных героев в мультфильме озвучили такие звезды, как Калеб МакЛафлин (сериал "Очень странные дела"), Габриэль Юнион ("Плохие парни 2", "10 причин моей ненависти"), Дэвид Харбор ("Хеллбой", "Громовержцы", сериал "Очень странные дела") и другие.

На данный момент на Rotten Tomatoes у фильма 82% одобрения от критиков, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 59 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Маленькие проблемные девочки

Kaj ti je deklica / Little Trouble Girls (Италия, Хорватия, Сербия, Словения, 2025, драма о взрослении)

Главная героиня фильма – застенчивая 16-летняя девушка Люсия из католической школы, которая попадает в девичьи хор и заводит дружбу с харизматичной Аной-Марией. Благодаря этому она впервые ускользает из-под пристального надзора матери, ведь коллектив отправляется в летнюю поездку. Впрочем, дружбу девушек испытает появление темноглазого красавца – реставратора местного монастыря.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках международного кинофестиваля в Берлине в феврале 2025 года, где он получил награду FIPRESCI. В целом картина собрала более десятка наград от многих международных кинофестивалей.

Сняла ленту словенская режиссер Уршка Дюкич, она же выступила соавтором сценария.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 81 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,4 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

