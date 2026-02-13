Рубио заявил о новой встрече с Зеленским в Мюнхене

Встреча пройдет во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Государственный секретарь США Марко Рубио встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется уже сегодня и продлится 3 дня.

Такой анонс сделал сам Рубио, передает CNN. Он считает, что украинский лидер будет присутствовать на мероприятии.

Видео дня

"Думаю, что он будет там, и есть шанс увидеть его. Я считаю, что это в моем расписании, не уверен на 100%, но я уверен, что мы это сделаем", - сказал Рубио.

Также Рубио обратил внимание на российские удары по Украине в условиях суровой зимы.

"Это ужасно. Это война. Именно поэтому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года. Страдания, которые невозможно представить. В этом и заключается проблема войны. Вот почему войны – это плохо, и именно поэтому мы уже более года упорно работаем, чтобы попытаться положить конец этой войне", - отметил госсекретарь.

Относительно взаимоотношений Вашингтона и Евросоюза Рубио отметил, что "Европа важна для нас".

"Мы глубоко связаны с Европой, и наше будущее всегда было связано и будет связано. Нам просто нужно поговорить о том, как выглядит это будущее", – сказал он.

Рубио о войне в Украине

29 января Рубио заявлял, что на мирных переговорах по прекращению войны России против Украины ведется активная работа над урегулированием территориального вопроса и судьбы Донбасса. По его словам, это остается ключевым и самым сложным разногласием сторон.

В тот же день он подчеркивал, что НАТО нужно "переосмыслить". По мнению Рубио, европейские партнеры должны радикально увеличить инвестиции в оборонные возможности, чтобы играть значимую роль.

Вас также могут заинтересовать новости: