'Замашки как у Трампа': дипломат объяснил, как следует выстраивать отношения с Венгрией

По его словам, Украине следует готовиться к очень кропотливому дипломатическому диалогу.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - это европейский консерватор, его идея - "Венгрия превыше всего" - потребует от нас серьезного внимания, больших усилий, и необходимо готовиться к очень кропотливому дипломатическому диалогу. Об этом сказал в эфире Radio NV Роман Безсмертный, политик, дипломат.

По его словам, важно то, что Мадьяр снимет острые вопросы, решение которых очень важно для Украины. Он подчеркнул, что прежде всего это разблокирование предоставления помощи, вопросы, касающиеся транспортировки через территорию Венгрии очень необходимых для нас компонентов, налаживание контактов и тяжелая работа по решению вопросов прав меньшинств, которые "очень серьезно раздуты со стороны Венгрии", проблема энергокоридоров.

При этом он добавил, что необходимо сформулировать ответы на эти вопросы, а также важно решить вопросы экспортно-импортных отношений между двумя странами и транзита оружия.

"С избранием Мадьяра шансы на то, что удастся решить эти вопросы, очень велики", - подчеркнул Безсмертный.

По его мнению, здесь важны профессиональные действия, деловая прагматичная позиция:

"Самое важное то, что Мадьяр - европеец во всех составляющих, но консерватор с несколько популистским венгерским оттенком, и это нужно иметь в виду при диалоге с ним".

Дипломат предостерег украинцев от того, чтобы они прыгали от радости, что удастся все решить очень быстро.

"Что касается Мадьяра, то это довольно эгоистичный человек с такими же, как у Трампа, нарциссическими наклонностями. Обратите внимание, что там, где он находится, рядом с ним на несколько метров никого нет - возле трибуны, урны для голосования. Это свидетельство того, что он особенный для себя", - сказал Безсмертный.

При этом он добавил, что Мадьяр - это великий мастер так называемой открытой демократии, который умеет гениально говорить, захватывает аудиторию, "умеет промывать мозги".

Свежие заявления Мадьяра

Как сообщал УНИАН, будущий лидер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро, который заблокировал Виктор Орбан.

Он сообщил, что Будапешт сохранит возможность отказа от участия в кредите, поскольку находится в "очень сложной финансовой ситуации". Дело в том, что соглашение предусматривало возможность отказа для Венгрии (вместе с Чехией и Словакией) от предоставления средств.

