'Самая страшная картина в жизни': блогер Данилец впервые вышел на связь после ДТП

Авария произошла вечером 12 июня недалеко от Киева.

Украинский блогер Сергей Данилец, который вечером 12 июня вместе с сыном попал в ДТП на люксовом автомобиле Aston Martin DB12, вышел на связь и озвучил свою версию произошедшего.

Как заявил Данилец на опубликованном в Instagram видео, он ехал на низкой скорости, однако из-за мокрого после дождя покрытия при попытке перестроиться в другую полосу потерял контроль над спорткаром, после чего автомобиль начало заносить и раскручивать.

"Дорога была очень мокрой. Я развернулся, машину немного занесло. Стабилизация была включена, и я прекрасно понимал, что это выровняет машину. Занести машину в такой поворот просто прикольно. Машина выравнивается, спокойно едем. Я нажал примерно на треть газа, слушаю музыку, расслабленный. Смотрю, сначала машина немного не цепляется, но еду прямо, и все выравнивается. Только хочу перестроиться - ее резко бросает и раскручивает. Я до сих пор не понял, что произошло. На полосу, может, наехал", - сказал блогер Данилец.

Видео дня

Он добавил, что в тот момент больше всего переживал за сына:

"Я просто смотрел на сына, держал его рукой, пытался как-то... Это самая страшная картина в жизни… Я этого никогда, наверное, не забуду. Нас бросило в отбойник. Удар был не сильный, потому что скорость была небольшая, слава Богу… С сыном все в порядке. Небольшой ожег на шее… Все целы, самое главное".

Напомним, ранее УНИАН писал, как блогер Данилец разбил элитный спорткар за $350 тысяч в ДТП под Киевом.

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