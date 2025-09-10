Молодые мужчины выезжают за границу по разным причинам.

После того, как Украина разрешила мужчинам 18-22 лет выезжать за границу, немало юношей сразу решили ехать в другие страны. В частности издание BBC рассказало о тренере по плаванию Романе Мельнике, который отправляется в Чехию, чтобы начать там новую жизнь.

22-летний парень планирует устроиться на работу по специальности, чтобы заработать на жизнь. Когда он накопит немного денег, то планирует перебраться через Атлантику во Флориду или Техас.

"Вся моя семья знает, как сильно я всегда хотел переехать в Европу и США", - отметил Роман.

Юноша добавил, что его родители радуются за него, но когда он прощался с ними, то "было много слез".

По словам парня, он не имеет так много времени, чтобы задержаться перед отъездом, ведь в начале декабря ему исполнится 23 года, а после этого на него уже будет распространяться запрет на выезд.

"Я чувствовал себя немного в ловушке. Я был готов уехать в тот же день [когда было объявлено о снятии запрета], но мама убедила меня остаться еще на некоторое время, чтобы я мог попрощаться с бабушкой и дедушкой, старшей сестрой и всеми друзьями", - рассказал Роман.

В то же время в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что с начала года 13 тысяч человек пытались незаконно выехать за границу, некоторые из них делали это неоднократно.

В свою очередь 24-летний Денис Ветушко из Черкасс имеет совсем другое мнение относительно выезда из страны.

"Я не собираюсь ни от кого прятаться. Когда началась полномасштабная война, я даже не думал о том, что мне нужно покинуть Украину", - отметил он.

Однако Денис подчеркнул:

"Я не собираюсь никого осуждать. Люди выбирают безопасность, они выбирают комфорт".

В BBC добавили, что на пограничном пункте в Шегини, что на западе Украины, молодые мужчины пересекают границу с Польшей, пользуясь новыми правилами.

"Я посетил все, что мог в Украине", - отметил 22-летний Михаил, который стоит в очереди на пересечение границы.

Также он поблагодарил правительство за то, что оно изменило свою позицию относительно выезда молодых мужчин.

"Когда ты закрыт, люди еще больше боятся возвращаться. Если все открыто, люди вернутся", - считает Михаил.

20-летний Владимир, который также отправился в путешествие, отметил, что также видит преимущества в этом законе.

"Мой брат в Америке, он очень по нам скучает. Он хочет вернуться", - пояснил он.

Разрешение на выезд для мужчин 18-22 лет - что известно

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет больше не будет запрещено выезжать за границу. А те, кто хочет вернуться, могут сделать это без риска быть задержанными на границе.

"Если мы хотим, чтобы ребята оставались в Украине, нам действительно нужно, чтобы они сначала закончили здесь школу, а их родители не забирали их. Именно в этом возрасте, в старших классах, они теряют связь с Украиной", - подчеркнул глава государства.

В то же время заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун отметил, что Украина будет терять будущие поколения из-за решения о разрешении мужчинам 18-22 лет на выезд из Украины.

"Это довольно плохое решение, как с точки зрения демографии, так и в общественно-политическом плане. Все обоснования, которые я слышал, не воспринимаю как серьезные. И зачем это было сделано, мне оценить трудно", - подчеркнул Гладун.

