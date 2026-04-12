На выборах в Венгрии рекордная явка, борьба идет ожесточенная, – СМИ

Были побиты многолетние рекорды по количеству избирателей, пришедших на избирательные участки.

В Венгрии день голосования на парламентских выборах. По состоянию на 15 часов явка избирателей оказалась рекордной за последние годы, пишет Telex.

Сообщается, что к указанному часу проголосовали почти пять миллионов человек. (Всего в Венгрии около 8,1 млн избирателей). Таким образом, проголосовало 66% людей, имеющих на это право.

Утверждается, что это на 13 процентных пунктов выше предыдущего рекорда, установленного в 2002 году.

В венгерском правительстве убеждены, что высокая явка будет на пользу правящей партии "Фидес".

"Мы видим, что явка высокая, и мы знаем, что, согласно предыдущему опыту, высокая явка способствует "Фидес". Вечером станет ясно, так это или нет", – сказал глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуляш.

Однако СМИ пишут, что самая высокая явка в округах, поддерживающих оппозицию.

Как писал УНИАН, последние опросы показывали, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опережает "Фидес" Виктора Орбана на 9–13 процентных пунктов, в частности 52% против 39% среди избирателей, которые точно будут голосовать.

Причем в последние недели "Тиса" укрепила поддержку (на 2–4 процентных пункта), тогда как "Фидес" потеряла 1 пункт. Доля избирателей, которые уже определились, на момент последних опросов составляла до 86%.

