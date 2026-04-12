Выборы в Венгрии: Forbes объяснил, что стоит на кону для Украины и России

Предстоящие выборы в Венгрии 12 апреля будут иметь последствия, выходящие далеко за рамки внутренней политики. Как пишет Forbes, на кону стоит вопрос о том, продолжит ли Европейский Союз сталкиваться с внутренним сопротивлением со стороны одного из самых последовательных противников украинской политики – или же это давление начнет ослабевать.

Премьер-министр Виктор Орбан позиционирует себя как критик поддержки ЕС Украины, часто задерживая или выступая против пакетов помощи и санкций.

"Эта роль придала Будапешту огромное значение. Хотя Венгрия не является крупным военным или экономическим игроком в конфликте, её способность замедлять принятие решений ЕС сделала её стратегически важной как для Брюсселя, так и для Москвы", - отмечает издание.

Для Украины ставки очевидны

"Поражение Орбана определенно в интересах Украины. Его затянувшееся премьерство стало периодом постоянного негативизма в отношениях с Украиной", - отметил Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова.

Член Европейского парламента Кристиан Терхеш отмечает, что "все более враждебная риторика Виктора Орбана в отношении Украины в первую очередь служит внутриполитическим целям, стремясь переложить вину за плачевное состояние венгерской экономики на внешнего игрока".

Терхеш также утверждает, что позиция Венгрии имеет более широкие стратегические последствия.

"Его так называемая "мирная миссия" маскирует препятствование Венгрией санкциям ЕС в отношении России и военной помощи Украине. Украина останется соседом Венгрии, и подрыв ее позиций в трудный для нее период – это решение Орбана, которое будет иметь долгосрочные политические, стратегические и моральные последствия", - сказал он, добавив, что такие позиции в конечном итоге выгодны Москве.

В то же время существуют ограничения на то, насколько далеко Орбан может зайти в конфронтации.

Как указывает венгерский аналитик Сабольч Пани, возможности Украины по эскалации и ответным действиям намного превосходят возможности Венгрии, в том числе за счет точек давления, таких как транзит газа и нефти через страну.

Для России позиция Венгрии имеет практическое значение

Решения по санкциям, финансированию и процессам вступления в ЕС и НАТО часто требуют консенсуса, что дает даже малым государствам возможность затягивать или смягчать результаты.

"Если Виктор Орбан потеряет власть, Россия потеряет ключевого союзника как в ЕС, так и в НАТО. Венгрия выступала в роли игрока, обладающего правом вето, замедляя или блокируя решения, которые негативно повлияли бы на стратегические интересы Путина", - подчеркивает Терхеш.

Главный соперник Орбана

Петер Мадьяр представляет собой иной политический подход, но не полную стратегическую перестройку. Как отметил Дубовик, Мадьяр "не марионетка ЕС или Украины", но его избрание, тем не менее, "представит собой переломный момент и окно возможностей" для отношений между Венгрией и Украиной.

"Это различие важно. Смена правительства в Будапеште не превратит Венгрию автоматически в ведущего сторонника Украины. Но это может устранить постоянный источник трения в процессе принятия решений в ЕС и уменьшить способность Москвы полагаться на внутренние разногласия в западных институтах", - пишет Forbes.

Для Европы последствия очевидны. Если Орбан останется у власти, ЕС, придется искать компромисс с государством-членом, готовым блокировать или задерживать коллективные действия по Украине. Если он проиграет, одно из самых серьезных внутренних ограничений европейской политики в отношении России может начать ослабевать, отмечается в статье.

Выборы в Венгрии - последние новости

Ранее газета Nepszava писала, что последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра опережает партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в различных категориях.

Согласно опросам, среди избирателей, которые точно будут голосовать, оппозиционная партия лидирует со счетом 52-39.

В то же время избирательная система Венгрии может привести к результату, когда партия Орбана "Фидес" получит меньшинство голосов и все еще сможет сформировать правительство.

