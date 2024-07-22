Байден хотел своей победой на выборах доказать, что те, кто его недооценивает, неправы.

21 июля президент США Джо Байден объявил о выходе из выборов на пост главы государства.

Politico пишет, что соответствующее решение он принял еще за день до этого - в субботу, 20 июля. Как узнали журналисты, находясь в своем доме на побережье и лечась от коронавируса, Байден начал осознавать, что борьба за президентское кресло для него закончилась.

Люди, которые знакомы с этим вопросом, рассказали, что последние дни политик консультировался со своими старшими помощниками по определению пути к победе на выборах.

Видео дня

"Президент неделями настаивал на том, что он по-прежнему является лучшим кандидатом, чтобы победить Дональда Трампа, даже на фоне растущего количества доказательств того, что его поддержка со стороны законодателей-демократов и избирателей постоянно ухудшается", - отмечает издание.

Байден хотел своей победой на выборах доказать, что те, кто его недооценивает, неправы. Однако в субботу вечером он заявил близким помощникам, что готов покинуть борьбу. При обсуждении присутствовали его советники Майк Донилон и Стив Рикетти, заместитель руководителя штаба Анни Томасини и Энтони Бернал, старший советник первой леди Джилл Байден.

На следующий день он позвонил и сообщил о своем решении вице-президенту Камале Харрис, главе избирательного штаба Джеффу Зиентсу и главе кампании Джен О'Мэлли Диллон. Кроме того, он провел телефонный разговор с другими старшими советниками в Белом доме.

Выборы в США

Как сообщал УНИАН, Джо Байден вышел из президентской гонки и сказал, что хочет сосредоточиться только на выполнении своих обязанностей. Впоследствии он призвал демократов объединиться вокруг Камалы Харрис, чтобы победить Дональда Трампа.

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

CNN писало, что Харрис начала обзвон демократов, чтобы заручиться поддержкой своей кандидатуры. Выдвижение Харрис как нового кандидата в президенты поддержали в телефонном режиме все 50 глав Демократической партии.

Вас также могут заинтересовать новости: