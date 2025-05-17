По словам Геннадия Хазана, в армии РФ заканчиваются ресурсы бомбардировочной авиации.

Армия РФ не сможет воевать в течение долгого времени, в частности в авиации наступит критическая ситуация уже через 2-2,5 года. Об этом рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Эспрессо", отвечая на заявления россиян, что они якобы готовы воевать вечно.

По его словам, у российских оккупантов заканчиваются ресурсы бомбардировочной авиации.

"Поверить россиянам - перестать себя уважать. Мы считали, сколько они продуцируют танков ежемесячно и сколько мы танков ежемесячно уничтожаем. У них дисбаланс будет подходить к критическим цифрам уже летом этого года. Бомбардировочную авиацию они строят - и не могут построить ни одного самолета. А это элемент ядерной триады. Мы системно уничтожаем по одной штуке, по две. Критически повреждаем их самолеты. Так сколько они могут воевать?" - отметил Хазан.

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Эксперт добавил, что Вооруженные Силы Украины уже имеют планы на следующий год.