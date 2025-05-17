Армия РФ не сможет воевать в течение долгого времени, в частности в авиации наступит критическая ситуация уже через 2-2,5 года. Об этом рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Эспрессо", отвечая на заявления россиян, что они якобы готовы воевать вечно.
По его словам, у российских оккупантов заканчиваются ресурсы бомбардировочной авиации.
"Поверить россиянам - перестать себя уважать. Мы считали, сколько они продуцируют танков ежемесячно и сколько мы танков ежемесячно уничтожаем. У них дисбаланс будет подходить к критическим цифрам уже летом этого года. Бомбардировочную авиацию они строят - и не могут построить ни одного самолета. А это элемент ядерной триады. Мы системно уничтожаем по одной штуке, по две. Критически повреждаем их самолеты. Так сколько они могут воевать?" - отметил Хазан.
Эксперт добавил, что Вооруженные Силы Украины уже имеют планы на следующий год.
"Хотя сейчас май, военные уже мыслят следующим годом - что будут делать и каким образом. Россия воевать в течение большого времени не может. Я считаю, по авиационной тематике - критично будет через 2-2,5 года. У них подходят к окончанию ресурсы бомбардировочной авиации. Это один из элементов запуска ракет по территории Украины. Если ресурсы будут на аварийной грани, то что будет делать Россия? То, что они говорят, - это ни о чем", - заверил Хазан.
Заявления россиян во время переговоров в Стамбуле - что известно
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. После чего в сеть "слили" циничные угрозы главы российской делегации, советника кремлевского правителя Путина Владимира Мединского.
По словам журналиста The Economist, Мединский отметил, что Россия готова воевать вечно.
"Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно", - сказал он.
Также Мединский подчеркнул:
"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три - сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?".
Кроме того, глава переговорной делегации РФ прокомментировал переговоры фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка. В частности Мединский прочитал историческую лекцию о русских войнах прошлых веков, в частности о Северной войне со Швецией 1700-1721 годов.
"Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", - заметил Мединский, объясняя нежелание Кремля заключать временное перемирие.
Однако СМИ обратили внимание, что ни в одних исторических документах такой цитаты Наполеона не зафиксировано.