В Кремле заявили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским главой Владимиром Путиным в будущем возможна, однако при достижении определенных условий. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в Стамбуле переговоры.
"Как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей считаем ее возможной", - заявил он.
При этом он добавил, что для России при подписании документов между российской и украинской делегациями "главным и принципиальным остается, кто именно со стороны Украины будет подписывать эти документы".
Он также сказал, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется. При этом отвечая на вопрос о следующем раунде переговоров, он сказал, что "первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000".
Он также добавил, что контактов лидеров России и США после переговоров в Стамбуле пока не было, и "Кремль проинформирует, если Путин и Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор".
Переговоры в Стамбуле - новости
Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и РФ. Стороны конфликта собрались на встречу впервые с 2022 года.
После переговоров СМИ раскрыли требования России на переговорах в Стамбуле. В частности россияне требовали вывести "со своей территории" все украинские войска и отметили, что это является их условием для прекращения огня.
В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал возвращение 1000 украинских пленных по результатам переговоров.