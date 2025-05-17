Неделя дипломатии вернула Украину на точку старта, РФ не собирается уступать, - CNN

Украина призвала к "немедленному и безусловному прекращению огня", и предложила встречу Зеленского с Путиным. Россия заявила, что готова это "пересмотреть".

Неделя, которая могла стать прорывом в поисках мира, вернула Украину практически там, где она была. Ожидаемые прямые переговоры с Россией оказались дипломатическим расточительством: короткие, ограниченные по содержанию и без конкретных результатов, пишет CNN.

Переговоры в Стамбуле принесли три достижения, что является прогрессом:

обмен пленными;

обсуждение потенциальной встречи президентов;

формирование видения будущего прекращения огня.

Впрочем, по форме это - уже знакомые инициативы. Украина снова призвала к "немедленному и безусловному прекращению огня в воздухе, на море и на суше", и снова предложила встречу Зеленского с Путиным. Россия заявила, что готова их "пересмотреть".

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Накануне лидеры Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши в Киеве провели телефонный разговор с Трампом и пригрозили России санкциями. Через шесть дней - снова та же фотография, те же пятеро мужчин, теперь в Тиране (Албания), снова на связи с президентом США. Эммануэль Макрон заявил, что "неприемлемо", что Россия игнорирует перемирие. А Кир Стармер добавил:

"Путин должен заплатить цену за избежание мира".

Эти заявления контрастируют с позицией Трампа. Он предложил быть посредником во встрече Зеленского и Путина, однако добавил:

"Ничего не произойдет, пока я не встречусь с Путиным".

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк, которая недавно ушла в отставку, в своей статье резко критикует политику Вашингтона:

"К сожалению, с начала администрации Трампа политика заключалась в том, чтобы оказывать давление на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию... Как таковой, я больше не мог добросовестно выполнять политику администрации... Мир любой ценой - это вовсе не мир, это умиротворение".

Зато Москва использует ситуацию, чтобы тянуть время, выдвигает "минималистические мирные предложения с максималистскими требованиями" и, по данным дронов, накапливает силы на восточном фронте - вероятно, готовя летнее наступление.

Как пишет CNN, эта дипломатическая неделя подтвердила: Россия не уступает, Трамп не давит, а дипломатия без реального давления - лишь иллюзия прогресса. Возможный саммит Трамп-Путин остается призрачной, которая скорее перезагрузит процесс, чем решит войну.

Переговоры в Стамбуле - новости

Напомним, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и РФ. Стороны конфликта собрались на встречу впервые с 2022 года.

После переговоров СМИ раскрыли требования России на переговорах в Стамбуле. В частности россияне требовали вывести "со своей территории" все украинские войска и отметили, что это является их условием для прекращения огня.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал возвращение 1000 украинских пленных по результатам переговоров.

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