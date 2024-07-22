Демократы пытаются сплотиться вокруг фигуры Харрис.

После ухода американского лидера Джо Байдена с выборов вице-президент США Камала Харрис начала обзвон демократов, чтобы заручиться поддержкой своей кандидатуры.

Как пишет CNN со ссылкой на источник, выдвижение Харрис как нового кандидата в президенты поддержали в телефонном режиме все 50 глав Демократической партии. Всего за воскресенье чиновница планировала сделать около 200 звонков законодателям.

Отмечается, что такой сигнал поддержки свидетельствует о том, что лидеры демократов пытаются сплотиться вокруг фигуры Харрис.

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Издание добавляет, что несмотря на поддержку президента Байдена, пока неясно, станет ли Харрис официальным кандидатом и какой процесс партия будет использовать для выбора альтернативы.

Выборы в США

Как сообщал УНИАН, Джо Байден вышел из президентской гонки и сказал, что хочет сосредоточиться только на выполнении своих обязанностей. Впоследствии он призвал демократов объединиться вокруг Камалы Харрис, чтобы победить Дональда Трампа.

Позже Харрис объявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента. Она назвала решение Джо Байдена снять свою кандидатуру самоотверженным и патриотическим поступком.

Тем временем Трамп убежден, что сможет победить вице-президента. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон жестко раскритиковал Байдена и Харрис, призвав президента срочно покинуть пост.

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