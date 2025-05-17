Самолет сняли во время испытаний на аэродроме Новосибирского авиационного завода.

В Сеть выложили видео, на котором можно видеть российский фронтовой бомбардировщик Су-34, предназначенный, скорее всего, для Исламской Республики Иран. На него обратил внимание российский блог bmpd, выходящий под эгидой так называемого Центра анализа стратегий и технологий.

"Предположительно, первый фронтовой бомбардировщик Су-34, изготовленный для Ирана, во время испытаний на аэродроме Новосибирского авиационного завода ОАК", - сообщает bmpd.

О том, что перед нами именно экспортная машина, говорит камуфляж самолета. Отметим, что Су-34 Воздушно-космических сил РФ окрашены в синий, или, если речь идет о более ранних бортах - серый цвета.

На сегодня Россия выступает единственным эксплуатантом этого бомбардировщика. Экспортный вариант самолета иногда называют "Су-34Э", хотя в некоторых источниках версия для других государств упоминается как "Су-32".

О заинтересованности Ирана в самолетах типа Су-34 в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили в прошлом году. Также сообщалось, что Исламская Республика закупила российские истребители Су-35.

Бомбардировщик Су-34 - справка

Су-34 является российским фронтовым бомбардировщиком, созданным на базе советского истребителя Су-27.

В отличие от многоцелевых истребителей, Су-34 представляет собой довольно узкоспециализированный самолет, предназначенный, прежде всего, для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Боевая нагрузка Су-34 составляет 8 000 кг (12 000 кг - максимальная). Бомбардировщик выступает носителем бомб с Модулем планирования и коррекции (МПК), которые Москва активно применяет в российско-украинской войне.

Напомним, в апреле стало известно о передаче российской армии очередной партии Су-34. Речь тогда шла о по крайней мере нескольких новых боевых машин.

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