Но он останется президентом до конца текущей каденции.

Действующий президент США Джозеф Байден объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, которые состоятся в ноябре этого года. Соответствующее обращение к американцам он опубликовал в своем Твиттере.

"Соотечественники, за последние три с половиной года мы как нация добились большого прогресса", - заявил он.

Байден перечислил основные успехи своей администрации за неполные 4 года, ни разу не упомянув при этом Украину.

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"Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны уйти в отставку и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок", - заявил он.

Бадйн пообещал более подробно изложить свое решение уже на следующей неделе.

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