Президент США убежден, что Коми понимал тайный смысл своего послания, но опубликовал его.

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-директор ФБР Джеймс Коми намеренно опубликовал в своих соцсетях фото ракушек в форме цифр "86 47", понимая тайный смысл этого шифра.

Как заявил Трамп в интервью с ведущему Fox News Бретону Байеру, Коми опубликовал фото, которое можно интерпретировать как завуалированный призыв к его убийству.

"Он не был очень компетентным. Но он был достаточно компетентным, чтобы понимать, что это означает. И он сделал это не просто так", - сказал Трамп, комментируя фото.

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Сообщение Коми содержало подпись: "Крутое образование ракушек на моей прогулке по пляжу". Некоторые интерпретировали это как закодированное сообщение, где "86" сленгово означает "избавиться", а "47" касается Трампа, который является 47-м президентом Соединенных Штатов.

Позже Коми удалил сообщение и извинился, заявив: "Я не осознавал, что некоторые люди ассоциируют эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против любого насилия, поэтому я удалил сообщение".

Однако Трамп не верит в эти заявления:

"Он точно знал, что это означает. Ребенок знает, что это значит. Если вы директор ФБР и не знаете, что это означает - это означало убийство, и это четко сказано".

На вопрос, должен ли Коми нести ответственность за это, Трамп отказался дать окончательный ответ, но сказал, что Министерство юстиции и Секретная служба США проводят расследование.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, бывшего директора ФБР Джеймса Коми обвиняют в угрозах в адрес Дональда Трампа после публикации в Instagram.

Все началось с фото ракушек, выложенных в форме "8647". Коми опубликовал его в соцсетях. Число "86" иногда трактуется как призыв к убийству, а "47" может обозначать Трампа как 47-го президента США. Секретная служба начала расследование.

Дональд Трамп-младший заявил: " Просто Джеймс Коми небрежно призывает к убийству моего отца".

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм добавила: " Бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал к убийству президента... DHS и Секретная служба расследуют эту угрозу ".

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