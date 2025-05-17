Это было не спланированное преступление, а бытовой конфликт, приведший к фатальным последствиям.

В России убили одного из конструкторов-разработчиков ракетного комплекса "Искандер" Владимира Недошивина. Это было не из-за спланированного преступления, а бытовой конфликт.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники, один из создателей "Искандера" (работал в КБ Машиностроения, имеет ряд патентов) 74-летний Недошивин после выхода на пенсию оказался никому не нужен. Пожилой мужчина много выпивал, но ведет себя спокойно.

9 мая его едва живого нашли в подъезде дома в Коломне. Соседи вызвали "скорую".

Видео дня

Медики ушпилили мужчину, где он через несколько дней умер. Впоследствии было установлено, что причиной смерти стали телесные повреждения, которые нанес Владимиру Недошивину сосед - 32-летний сантехник Анатолий Колобайцев. Он объяснил, что столкнул Владимира с лестницы из-за того, что тот помочился в подъезде на первом этаже.

Другие смерти в РФ

Как сообщал УНИАН, в РФ в последнее время все чаще случаются странные смерти, в том числе и среди пропагандистов. Недавно в Москве скоропостижно скончался еще один кремлевский пропагандист Дмитрий Литовкин. На момент смерти ему было 50 лет.

Перед этим внезапно умер бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. На момент смерти ему было 77 лет.

Впоследствии в возрасте 68 лет умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Это любимая газета Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: