Клинтоны убеждены, что сейчас демократы должны поддержать Харрис.

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Супруги опубликовали в микроблоге X заявление, в котором благодарят Джо Байдена за укрепление демократии и востанновлении положения Соединенных Штатов Америки в мире.

"Сейчас самое время поддержать Камалу Харрис и бороться за ее избрание всеми силами. От этого зависит будущее Америки... Мы пережили много взлетов и падений, но ничто не заставляло нас больше беспокоиться за нашу страну, чем угроза, которую представляет собой второй срок Трампа", - добавили Клинтоны. Видео дня

Экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси похвалила Байдена, однако не стала поддерживать Харрис в своем официальном заявлении. "Его наследие в виде видения, ценностей и лидерства делает его одним из самых значимых президентов в американской истории. С любовью и благодарностью президенту Байдену за то, что он всегда верил в обещания Америки и давал людям возможность реализовать их", - написала она в X.

Бывший американский президент Барак Обама сказал, что Байден стал не только одним из самых значимых президентов США, а также был его близким другом и партнером. Он отметил его достижения, в том числе "мобилизацию всего мира" на борьбу с российской агрессией в Украине.

"Джо лучше, чем кто-либо другой, понимает, какие ставки делаются на этих выборах - как все, за что он боролся всю свою жизнь, и все, за что выступает Демократическая партия, окажется под угрозой, если мы позволим Дональду Трампу вернуться в Белый дом и отдадим республиканцам контроль над Конгрессом. Я также знаю, что Джо никогда не отступал от борьбы. Для него взглянуть на политический ландшафт и решить, что он должен передать факел новому кандидату, - это, безусловно, один из самых трудных моментов в его жизни", - говорится в его заявлении.

Обама добавил, что верит в способность лидеров Демократической партии организовать процесс, в результате которого "появится выдающийся кандидат".

Отношения Байдена и Обамы

Напомним, ранее журналисты The New York Times выяснили, что действующий американский лидер считает, что за кампанией против его выдвижения на второй срок стоит Барак Обама.

Кроме того, источники в окружении Байдена сообщили, что одним из инициаторов он считает экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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