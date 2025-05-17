Сейчас украинцам пророчат 13 место в шоу.

Уже сегодня, 17 мая, состоится долгожданный гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". Представители 26 стран снова будут покорять сцену Базеля и бороться за победу в шоу.

Не секрет, что букмекеры уже определились со своими фаворитами. Первое место они прогнозируют группе KAJ из Швеции. Также по их мнению, в первую тройку войдут Австрия и Франция. К сожалению, пока украинскую группу Ziferblat они поставили на 13 место. Однако музыкальный критик Роман Бутурлакин вступился за украинцев и отметил, что эти ставки еще ничего не значат.

"Букмекеров надо меньше слушать, потому что можно заметить, что Ziferblat за последние месяцы после Нацотбора постоянно перемещались в турнирной таблице, то аж на 18-м месте, то на 7-м месте. То есть очень разные прогнозы. Все зависит от очень многих факторов, и я специально мониторил, как было в прошлом году. И где-то примерно за несколько месяцев до того, как приходил финал "Евровидения", даже победители NEMO были далеко. То есть они тоже были не в первой "пятерке", даже не в первой "десятке". И это настолько, как по мне, вилами по воде, что не следует сильно на них надеяться", - отметил музыкальный критик в интервью РБК Украина.

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Он также дал свои прогнозы относительно места Украины в финальной таблице шоу. В частности, Бутурлакин уверен, что наши артисты получат высокие оценки от жюри и зрителей.

"Конечно, мы не можем быть каждый год в топ-3, не можем быть победителями постоянно. Но я уверен, что какой бы результат ни был, он будет у нас хороший. Даже если это будет не очень высокое место, это не значит, что мы плохо выступили. Это означает лишь, что нас или недостаточно поддержали, или плохо проголосовали, или, возможно, не поняли наш номер. Может, кому-то не понравился, но это не значит, что нет людей, которым он понравился", - подчеркнул Роман.

К слову, в гранд-финале Украина будет выступать под номером 7 с песней "Bird of Pray".

Напомним, ранее финалист "Евровидения-2025" спел на украинском языке и удивил сеть.

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