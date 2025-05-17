По информации СМИ, в результате атаки уже погибло 58 палестинцев.

Израиль начал новое масштабное наступление в секторе Газа под названием "Колесницы Гидеона", целью которого является освобождение заложников и уничтожение ХАМАСа. Об этом пишет The Times of Israel.

"За минувшие сутки ЦАХАЛ начал масштабные атаки и мобилизовал силы для захвата стратегических районов в секторе Газа в рамках первых шагов операции "Колесницы Гедеона" и расширения кампании в Газе, чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и поражение ХАМАСа", - отметили военные.

В армии Израиля добавили, что войска Южного командования будут продолжать действовать "для защиты израильских граждан и реализации целей войны".

Как отметили израильские официальные лица, наступательная операция "Колесницы Гидеона" проводится для того, чтобы "завоевать" Газу, удержать территорию, переместить палестинцев на юг анклава, нанести удар по ХАМАСу, а также не дать террористам взять под свой контроль поставки гуманитарной помощи.

В то же время Reuters сообщил, что израильские военно-воздушные силы убили 58 палестинцев во время новых атак на Газу прошлой ночью. Как отметили в местных органах здравоохранения, с четверга (15 мая) погибло более 300 жителей Газы, что стало одной из самых смертоносных бомбардировок с момента срыва перемирия в марте.

"С полуночи мы приняли 58 мучеников, в то время как большое количество жертв остается под завалами. Ситуация внутри больницы катастрофическая", - сообщил директор Индонезийского госпиталя на севере Газы Марван Аль-Султан.

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Напомним, 5 мая премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна планирует расширенное, интенсивное наступление на ХАМАС. Об этом также сообщало и издание Bloomberg.

Отмечается, что целью Израиля в Газе является ликвидация военного и правительственного склада ХАМАС, который 7 октября 2023 года напал на израильские общины, в результате чего погибли 1200 человек, а также были захвачены в плен 250 заложников.

Также Reuters сообщал, что Израиль не исключает возможность атаки на ядерные объекты Ирана. По словам журналистов, в последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа несколько вариантов атаки на иранские объекты, в частности некоторые из них - в конце весны и летом.

Однако пока непонятно, решится ли Израиль на такой удар, особенно с началом переговоров о ядерной сделке. В Reuters считают, что такое решение оттолкнет президента Дональда Трампа и может угрожать поддержке Израиля со стороны США.

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