Технология обеспечит на 15% больше емкости в ультратонком корпусе устройства толщиной всего 5,5 мм.

Будущий рекордно тонкий iPhone 17 Air станет первым телефоном Apple с революционным аккумулятором нового типа. Речь идет о кремний-углеродных АКБ, активно применяемых в индустрии Android-смартфонов.

Как сообщает Bloomberg, новая технология позволяет аккумулятору вмещать на 15% больше емкости при том же размере, что критически важно для ультратонкого корпуса устройства толщиной всего 5,5 мм.

Высокая плотность аккумулятора и оптимизированное энергопотребление iOS обеспечат автономность, сравнимую с актуальными моделями iPhone, несмотря на компактный форм-фактор.

Видео дня

iPhone 17 Air также получит энергоэффективный модем C1, который хорошо зарекомендовал себя в iPhone 16e, и лишится сверхширокоугольной камеры, освобождая место для батареи. Отмечается, что японская компания TDK уже подготовила поставки новых аккумуляторов и в перспективе планирует выпустить батареи с чистым кремнием, способные хранить в 10 раз больше энергии.

Известно, что 6,6-дюймовый iPhone 17 Air придет на смену Plus-модели и станет промежуточным вариантом между iPhone 17 Pro и Pro Max. Анонс ожидается в сентябре 2025 года.

Samsung не стала прибегать к помощи аккумулятора нового типа, установив в свой рекордно тонкий Galaxy S25 Edge АКБ емкостью 3900 мАч. В обозримом будущем тонкие смартфоны должны появиться в ассортименте и других компаний.

В то же время Apple готовится к масштабному "ренессансу" своих устройств в 2027 году – к 20-летию iPhone. Ожидается выход стеклянного iPhone, робота и умных очков.

Вас также могут заинтересовать новости: