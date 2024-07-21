По словам действующего главы Белого дома, он "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Харрис.

Действующий президент США Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что "всецело поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Он также призвал демократов "победить Трампа".

"Моим первым решением как кандидата от партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принимал. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение того, чтобы Камала стала кандидатом от нашей партии в этом году. Демократы - пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", - написал Байден.

Видео дня

Стоит добавить, что это первый случай в истории Соединенных Штатов, когда действующий президент, выигравший праймериз, отказался от дальнейшего участия в выборах.

Выход Джо Байдена из президентской гонки

В воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джо объявил, что выходит из президентской гонки. При этом он подчеркнул, что "в интересах моей партии и страны уйти в отставку и сосредоточиться исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок".

Ранее кандидат в вице-президенты США, выдвинутый Трампом, - Джей Ди Вэнс намекнул, что в случае снятия Байдена с выборов республиканцы потребуют его досрочной отставки и с поста президента.

Вас также могут заинтересовать новости: