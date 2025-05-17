Из клубники можно приготовить множество вкусных десертов.

Клубника в сезон с мая по июнь является ароматной, сочной и сладкой, однако позже эта ягода теряет свой вкус, поэтому если вы хотите наслаждаться ею больше времени, то стоит ее заморозить. В частности шеф-повара и разработчики рецептов рассказали для martha stewart, как лучше всего хранить клубнику в морозильной камере и предотвратить образование льда.

Как долго может храниться свежая клубника?

Как отметил шеф-повар Дэн Гей, свежая клубника может храниться от трех до пяти дней. Однако ее срок годности может зависеть от того, где именно вы ее купили.

"Клубника, сорванная с лозы, имеет более короткий срок хранения, чем купленная в магазине", - подчеркнул эксперт.

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Как сохранить клубнику свежей дольше?

Чтобы ягоды были свежими еще день-два, аккуратно высушите их бумажным полотенцем и храните в контейнере в холодильнике, рекомендует шеф-повар.

В то же время автор кулинарной книги "Сезоны салатов" Шила Пракаш говорит, если у вас осталась лишняя клубника, попробуйте добавить ее в обед. По ее словам, она часто сочетает свежую клубнику с ревенем.

"Ревень добавляет приятный пикантный хруст, который так хорошо сочетается со сладкими ягодами", - объяснила она.

Как заморозить клубнику?

Если у вас есть много ягод, то можете их просто заморозить.

"Клубника очень хорошо замораживается, и из нее можно приготовить множество замечательных блюд прямо из замороженной ягоды", - посоветовал шеф-повар Дэн.

Отмечается, что есть несколько различных способов замораживания клубники. Любимым методом экспертов является замораживание ягод целиком или наполовину. Также можно замораживать клубнику в том виде, в котором вы планируете ее использовать.

"Клубника имеет высокое содержание воды, поэтому она склонна к размораживанию и переувлажнению при размораживании. Чтобы минимизировать образование кристаллов льда (настоящий виновник мокрости, они разрушают структуру ягод, поэтому они становятся мягкими при размораживании), лучше всего заморозить их быстрой заморозкой. Это означает замораживание ягод в один слой, быстро подвергая их воздействию холодного воздуха морозильной камеры", - отметили в martha stewart.

Поэтому одна из кулинарных авторов Иветта Маркес-Шарпнак поделилась инструкцией, как все же правильно заморозить клубнику:

промойте ягоды;

аккуратно высушите их бумажным полотенцем;

удалите плодоножки, крупные ягоды разрежьте пополам;

застелите противень пергаментной бумагой, выложите клубнику срезом вниз на противень и разровняйте ее;

переместите противень, не накрывая, в морозильную камеру, заморозьте до полного застывания, примерно на шесть часов;

переложите замороженную клубнику в пакет для замораживания или контейнер и храните в морозильной камере;

не храните ее в дверце морозильной камеры, которая подвергается температурным колебаниям.

Специалисты добавили, что замороженные ягоды должны сохранять свой вкус около шести месяцев, после чего их можно есть, однако вкус начинает ухудшаться.

Другие советы экспертов

Ранее диетологи рассказали, действительно ли полезны оливки. По словам экспертов, оливки являются полезным и вкусным вариантом перекуса по сравнению с, например, пачкой чипсов, но все же существуют риски, о которых следует помнить.

Отмечается, что главным недостатком оливок является высокое содержание соли.

"Их вялят в рассоле, а значит, в них может быть много натрия. Мы знаем, что диета с высоким содержанием соли может повышать кровяное давление", - подчеркнула диетолог Софи Тротман.

Также эксперты объяснили, почему не стоит размораживать мясо в микроволновке. Как отметил один из специалистов, в мясе, которое не было разморожено должным образом, могут размножаться вредные бактерии. Кроме того, если так размораживать мясо, то оно будет иметь странный вкус.

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