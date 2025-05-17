Тактика Кремля заключается в вербовке "одноразовых" агентов, часто подростков и молодых людей, для совершения атак против своих врагов.

Для России стандартной тактикой является вербовка преступников и авантюристов через зашифрованные приложения для обмена сообщениями для выполнения подрывной деятельности на Западе, за вознаграждение в виде денег или предметов роскоши. Однако, как пишет The Telegraph, Россия все чаще использует в качестве таких "одноразовых" агентов украинцев.

Издание напоминает о случае с 17-летним Даниилом Б., которому российские кураторы предложили 11 000 долларов США наличными и подержанный BMW за поджог филиала Ikea в Литве.

"Это дело - и аресты на этой неделе трех украинцев в Германии и Швейцарии по обвинению в заговоре с целью подрыва почтовой сети Европы — подчеркивают, как Москва наслаждается попытками вербовать людей из числа своих заклятых врагов в качестве секретных агентов", - пишет издание.

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Хотя использование украинцев для таких случаев является шокирующим, однако военные эксперты говорят, что это является частью стратегии Кремля.

"Это абсолютно классическая тактика российского шпионажа. Такой агент может остаться незамеченным [из-за своей национальности], но воздействие того, что он делает, также удваивается: это вызывает огромную реакцию западной общественности и прессы, которые будут шокированы тем, что это был украинец. И это позволяет российской прессе утверждать, что украинцы на самом деле не поддерживают Запад и пытаются напасть на него", — сказал Хамиш де Бреттон-Гордон, аналитик по безопасности и бывший командир танка британской армии.

Кремль не просто предлагает денежное вознаграждение, добавил он, а иногда прибегает к шантажу, например, угрожая членам семьи.

В самой Украине пророссийские диверсанты стали серьезной проблемой с момента первого вторжения России в 2014 году и аннексии Крыма. Говорят, что подростки — это особенно легкая цель для российских шпионов, ведь на них можно влиять в социальных сетях.

Служба разведки СБУ Украины разослала родителям предупреждающие письма, в которых подчеркивается риск того, что российские агенты могут пытаться связаться с их детьми через мобильные телефоны.

Объясняется, как нанятые Россией подростки в Украине сначала будут выполнять незначительные задания, например, фотографировать здания или рисовать граффити. Затем задания медленно и неумолимо становятся более серьезными, достигая кульминации в заговоре с целью саботажа железнодорожных путей или распределительных щитов.

К этому моменту, предупреждает письмо, "к сожалению, не все [дети] успевают понять, что стали жертвами".

Украинцев обвинили в поджоге ТЦ в Польше

Польская прокуратура обвинила сразу двух украинцев в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года. . По словам следователей, граждане Украины сотрудничали с поджигателями, которые действовали в интересах российских спецслужб.

В ночь на понедельник, 12 мая 2025 года, 12 мая в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера в северном Лондоне произошел пожар. На днях стало известно, что полиция задержала 21-летнего мужчину. Впоследствии СМИ сообщили, что подозреваемый является украинцем.

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