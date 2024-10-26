Власти говорят, что победили они, и показывают свой экзитпол. Оппозиция говорит о своей победе и ссылается на собственные опросы.

В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах. Опубликованы данные экзитполов (опросов избирателей на выходе из участка), но они показывают очень разные результаты, сообщает "Новости – Грузия".

Так, экзитпол, проведенный по заказу оппозиционного телеканала Mtavari, дает правящей партии "Грузинская мечта" 42%, а оппозиционным партиям всем вместе – 48%.

Опрос другого оппозиционного телеканала Formula дает "Грузинской мечте" - 40,9%, а оппозиционным партиям – 51,9%.

Видео дня

А вот проправительственный телеканал Imedi получил совсем другие данные экзитпола: 56% у партии власти "Грузинская мечта", а все оппозиционные партии вместе взятые набрали только 36%.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждает, что по ее данным, оппозиционные партии набирают 52% голосов. И это без учета голосов диаспоры, которая еще продолжает голосовать в странах Европы.

Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие представители власти наоборот заявляют о победе именно их политической силы.

Парламентские выборы в Грузии

Как писал УНИАН, сегодня в Грузии состоялось голосование на очередных выборах в местный парламент. Избирательный процесс собпровождался множеством скандалов и, вероятно, нарушениями на участках.

В частности были зафиксированы случаи массового вброса бюллетеней, оппозиция заявила о нападениях "титушек". Представители правящей партии заявили о своей победе еще за 4 часа до закрытия избирательных участков.

Вас также могут заинтересовать новости: