На текущий момент не объявлены не то что первые подсчеты бюллетеней от Центризбиркома, но даже данные экзит-поллов.

Представители действующих властей Грузии заявили о своей полной победе на парламентских выборах за несколько часов до закрытия избирательных участков. Об этом пишет Телеграм-канал "Новости – Грузия".

Так, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что партия уже набирает достаточно голосов, чтобы получить большинство в парламенте. Это заявление он сделал за четыре часа до закрытия избирательных участков.

"Беспрецедентно высокая активность не оставляет шансов на успех радикальной оппозиции", - сказал Каладзе и призвал электорат "Мечты" "напрячь силы еще больше, чтобы обеспечить ей не простое, а конституционное большинство".

Тем временем грузинские СМИ публикуют видео, на которых запечатлены попытки, как утверждается, массового вброса бюллетеней и стычки на участках и рядом с ними.

Президент страны Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что ее администрация не может связаться с министром внутренних дел или его заместителем в связи с насилием у избирательных участков. Поэтому президент прямо в эфире публично потребовала от МВД принять срочные меры.

Выборы в Грузии: последние новости

Как писал УНИАН, ранее посол ЕС в Тбилиси заявил, что Европейский союз может ввести санкции против Грузии, если она продолжит отходить от демократии. В частности он предупредил, что Грузия не сможет стать членом ЕС, если там установится однопартийная система без политической оппозиции.

Незадолго до этого нынешние власти Грузии, установившие дружеские отношения с Россией, решили извиниться перед сепаратистами за войну 2008 года. Извиняться планируют после того, как победят на парламентских выборах и накажут "виновных в разрушении грузино-осетинского братства".

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