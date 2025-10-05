Многие оппозиицонные партии бойкотировали выборы в муниципалитетах.

На местных выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта", которая известна своими пророссийскими взглядами. Представители оппозиции вышли на протест, пишет издание "Эхо Кавказа".

По данным грузинского ЦИК, кандидаты "Грузинской мечты" победили во всех городах и муниципалитетах, в том числе в Тбилиси, где Каха Каладзе станет мэром в третий раз. В 26 муниципалитетах у кандидатов правящей партии не было соперников, а большая часть оппозиции бойкотировала голосование.

По данным экзитпола, Каладзе набрал на выборах мэра Тбилиси 77,4%, а "Грузинская мечта" в столице – более 76% голосов.

По завершению голосования лидеры правящей партии объявили о победе и поздравили сторонников. В свою очередь часть оппозиции вышла митинг в центре Тбилиси, заявив о "мирном свержении власти". Протестующие пытались занять президентский дворец.

Стоит отметить, что крупные оппозиционные партии, в том числе "Коалиция за перемены" и "Единое национальное движение", бойкотировали местные выборы, как и несколько других политических сил, ориентированных на западный вектор развития страны.

Кроме того, в день выборов многие оппозиционные политики находились в тюрьмах и СИЗО. Среди них – Михаил Саакашвили, Леван Хабеишвили, Звиад Куправа, Элене Хоштария, Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе.

4 октября в Грузии проходили местные выборы, на которых должны быть избраны 64 местных депутата и 64 мэра. Однако в некоторых городах кандидатов выдвинула только правящая партия "Грузинская мечта".

По информации местных СМИ, в Тбилиси на митинги вышли десятки тысяч людей. Демонстранты держали флаги Грузии, Европейского Союза, США и Украины. Также некоторые участники держали плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографиями политзаключенных.

