Евроинтеграция Грузии на паузе на неопределенное время.

Продвижение Грузии к членству в ЕС приостановлено, потому что Европейский парламент не признает действующее правительство страны как законную власть. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальной странице Европарламента на платформе Х.

"Грузия не может вступить в ЕС, пока ее правительство не изменит свой авторитарный курс", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Европейский парламент "поддерживает грузинский народ", но "не признает действующее правительство Грузии".

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"Путь в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов", - отметили в заявлении.

Конфликт Грузии с Западом

Как писал УНИАН, осенью в Грузии состоялись парламентские выборы, которые вызвали вопросы относительно их честности. Победителем выборов стала правящая партия, которую считают пророссийской. Вскоре парламент избрал нового президента, им стал бывший футболист без высшего образования с антизападными взглядами.

На этом фоне в ЕС заявили о приостановке движения Грузии к членству в ЕС. Грузинские власти обвиняют в сворачивании демократических реформ и развороте в сторону Москвы. Ярким проявлением чего - и лишь одним из многих - стало принятие закона "об иностранных агентах", который в грузинской оппозиции называли калькой с российского такого же закона, используемого для подавления инакомыслия.

После осенних выборов в Грузии Украина ввела санкции против ряда грузинских чиновников. США тоже решили не давать визы грузинским чиновникам.

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