В Грузии начались массовые протесты оппозиции. Демонстранты прошли маршем к президентскому дворцу в Тбилиси.

Сегодня, 4 октября, в Грузии проходят местные выборы, на которых должны быть избраны 64 местных депутата и 64 мэра. Однако в некоторых городах кандидатов выдвинула только правящая партия "Грузинская мечта", а основные оппозиционные партии решили бойкотировать выборы.

Как пишут местные СМИ, в Тбилиси на митинги вышли десятки тысяч людей. Демонстранты держат флаги Грузии, Европейского Союза, США и Украины. Также можно заметить плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографиями политических заключенных.

Как можно увидеть на видео, которое сняли очевидцы, вечером протестующие начали штурм дворца президента. Когда толпа подошла к ограждению, во дворе периметра стояли представители охраны. Они пытались помешать протестующим перелезть через забор, применяли сезогинный газ. Однако впоследствии людям удалось преодолеть забор.

Также в соцсетях сообщают, что протестующие используют петарды, а силовики - водометы. Власти начали мобилизацию полицейских. На улицах заметили усиленные патрули с дубинками.

После 19 часов полицейские начали активно разгонять протестующих водометами.

Напомним, что сейчас в Грузии при власти пророссийская партия. Парламентом выбрал президента, которым стал бывший футболист. Он также неоднократно декларировал пророссийские взгляды.

Европарламент остановил продвижение страны в ЕС, остановлены и переговоры о членстве в Евросоюзе. Более того, Европарламент не признает действующую власть легитимной из-за многочисленных нарушений во время выборов со стороны партии "Грузинская мечта". Против представителей грузинской власти введены многочисленные санкции.

