Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что снова будет баллотироваться в президенты США.
Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на подкаст его невестки Ларри Трамп The Right View.
Экс-президенту задали вопрос, будет ли он снова баллотироваться в 2024 году.
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«У вас есть надежда, вот что я могу вам сказать. Мы любим свою страну… и теперь мы должны помочь нашей стране», - ответил политик.
По словам Трампа, его администрации, в частности, удалось добиться успехов в том, что касается политики в отношении Ирана, КНДР и Китая.
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