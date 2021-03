Следующие выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что снова будет баллотироваться в президенты США.

Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на подкаст его невестки Ларри Трамп The Right View.

Экс-президенту задали вопрос, будет ли он снова баллотироваться в 2024 году.

«У вас есть надежда, вот что я могу вам сказать. Мы любим свою страну… и теперь мы должны помочь нашей стране», - ответил политик.

По словам Трампа, его администрации, в частности, удалось добиться успехов в том, что касается политики в отношении Ирана, КНДР и Китая.

Автор: Денис Прядко