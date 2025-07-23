По словам эксперта, президент США признал, что российский диктатор переиграл его.

Новый взгляд президента США Дональда Трампа на российского диктатора Владимира Путина является разрывом с прошлым. Уважение американского лидера к президенту РФ, решения которого он называл "умными" и "гениальными", резко отличается от его комментариев об украинском президенте Владимире Зеленском, с которым у него произошел скандал в Белом доме. Об этом пишет профессор международных отношений в Городском колледже Нью-Йорка и старший научный сотрудник Института исследований войны и мира им. Зальцмана Колумбийского университета Раджан Менон для The Guardian.

Еще в феврале Трамп заявлял, что вторжение РФ не имеет значения для США, поскольку, по сравнению с Европой, они отделены от Украины "большим, большим прекрасным океаном". Также тогда он раскритиковал помощь Украине, которую оказал бывший президент Джо Байден, назвав это пустой тратой денег налогоплательщиков.

"Теперь Трамп не только изменил свой взгляд на Путина, ошеломив многих в своем движении "Америка превыше всего"; он решил начать вооружать Украину. Ну, вроде того. Трамп пошел дальше, фактически признав, что Путин переиграл его. Он решил продавать военную технику отдельным европейским странам, чтобы они могли поставлять ее Украине и пополнять свои арсеналы за счет закупок в США", - напомнил автор материала.

Видео дня

Кроме того, Трамп предупредил Путина, что если он не согласится на прекращение огня, то через 50 дней Россия будет обложена пошлинами на уровне 100% так же как и страны, которые будут продолжать торговать с ней после окончания этого срока.

"Две вещи очевидны. Во-первых, взгляд Трампа на Путина изменился, неожиданно и резко. Во-вторых, война, о которой Трамп когда-то говорил, что она не является делом Америки, теперь, очевидно, имеет значение. Президент заявил, что европейские страны будут покупать "самое современное" американское военное оборудование стоимостью "миллиарды долларов" для вооружения Украины. Согласно одному сообщению со ссылкой на "источник, знакомый с планом", общая сумма составит $10 млрд", - подчеркнул Менон.

По словам профессора, все это выглядит как большая сделка, но важно в таком случае выйти за пределы заголовков и громких заявлений и углубиться в детали.

"Возьмем цифру в 10 миллиардов долларов. Это, безусловно, не копейки. Более того, основная единица оборудования, о которой пока идет речь, система противоракетной обороны "Patriot" - "большой дальности, большой высоты, всепогодная" - окажет отчаянно необходимую помощь жителям украинских городов, которые страдают от непрерывных волн атак беспилотников - по несколько сотен за ночь - и ракет, которые прорывают перегруженную оборону", - объяснил ученый.

Другой системой, о которой уже упоминалось, является объединенная противоракета класса "воздух-поверхность" (Jassm), которая имеет стелс-технологию и GPS-наведение с радиусом действия 370 километров.

"Украина сможет использовать свои истребители F-16 американского производства для запуска Jassm на территорию России с позиций, недосягаемых для российских систем противовоздушной обороны. Но один Jassm стоит около 1,5 млн долларов, поэтому расходы быстро возрастут. Другие элементы были упомянуты, но только в общих чертах; все же, их стоимость также должна быть учтена, имея в виду, что война может затянуться. Следовательно, $10 млрд могут быть быстро исчерпаны", - считает эксперт.

Менон напомнил, что Трамп не уверял, что после траты 10 млрд долларов будут следующие продажи в пользу Украины.

"Установленный Трампом 50-дневный дедлайн позволяет Путину продолжать свое летнее наступление и даже может стать стимулом для его ускорения. Россия уже отмахнулась от тарифной угрозы Трампа. Ее экспорт в США в 2024 году составил $526 млн, что является мизерной долей ее глобальных продаж", - отметил автор материала.

В то же время вторичные пошлины Трампа нанесут ущерб России, которая в 2024 году заработала 192 млрд долларов на мировом экспорте нефти и сопутствующих товаров, большую часть из которых страна получила от Индии и Китая.

"Если президент выполнит свою угрозу, Пекин, несомненно, ответит, и последствия будут болезненными: экспорт США в Китай в прошлом году составил 144 миллиарда долларов. Пойдет ли Трамп на это в любом случае, да еще и во время своих торговых войн, которые уже начали повышать цены в США? Его послужной список по тарифным угрозам оставляет место для сомнений", - добавил профессор.

Поэтому, по мнению Менона, рано делать вывод, что это поворотный момент, который может изменить ход войны.

"Новая политика Вашингтона может оказаться гораздо менее судьбоносной, чем опасаются критики Маги, и не настолько трансформационной, как надеются Киев и его западные сторонники", - отметили в сообщении.

Трамп и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, бывший советник американского президента Джон Болтон заявил, что Трамп хочет дистанцироваться от Украины и готовит пути отступления. По его словам, недавние решения президента США по Украине демонстрируют раздражение из-за вовлечения в войну, которую он считает делом Европы.

"Парадоксально, но его уклонение демонстрирует, как эффективно могут работать политико-военные альянсы: передавая ресурсы между членами для развертывания на важнейших направлениях. При этом он не потерял политической поддержки - даже среди республиканцев, которые ранее выступали против военной помощи Украине", - отметил Болтон.

В то же время глава МИД Германии Йоханн Вадефуль ответил, кто склонил Трампа к поддержке Украины. Он отметил, что именно канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл ключевую роль в решении президента США продолжить военную помощь Украине.

"Это в значительной степени стало результатом инициативы канцлера. Фридрих Мерц сыграл важную роль в этом процессе, ведь с самого начала четко заявлял о своей поддержке Украины", - подчеркнул министр.

Вас также могут заинтересовать новости: