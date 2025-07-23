Британское издание UK Defence Journal со ссылкой на "многочисленные источники" сообщило, что Соединенные Штаты, впервые за по меньшей мере 15 лет, разместили тактическое ядерное оружие на территории Великобритании. Хотя официальных сообщений от министерств обороны обеих стран не было, эта информация не нова. Ведь еще в 2024 году издание The Telegraph, ссылаясь на документы Пентагона, сообщало, что США заказали для британской базы Лейкенхит новое оборудование, в частности баллистические щиты, предназначенные для защиты военнослужащих.

Уже тогда Россия заявляла, что размещение американского оружия в Британии будет расценивать как "эскалацию", однако можем говорить, что такие действия США, если они имеют место, это не какое-то "послание" РФ или Китая. Ведь такие вещи как размещение тактического ядерного оружия не происходят неожиданно, а проходят в рамках определенных процедур. И новость, которую мы сейчас обсуждаем, нужно рассматривать с этой точки зрения.

Так, в свое время, Соединенные Штаты, на волне сокращения собственного оружия в Европе, ликвидировали формальными процедурами целые классы, и оставили не очень много ракет. Однако после того, как США объявили о намерениях разместить в Лейкенихте две эскадрильи истребителей пятого поколения F-35, можно было предположить, что речь пойдет и о размещении последней версии американских гравитационных бомб B61-12 (имеют мощность до 50 килотонн).

Видео дня

Таким образом, нельзя говорить, что эта процедура связана непосредственно с российско-украинской войной.

Ведь то, что последние несколько лет инфраструктура в Соединенном Королевские обновлялась под повторное развертывание американских сил - это стратегический план переоснащения, с "новым поколением" бомбардировщиков F-35 и "новым поколением" боеголовок к ним.

Фактически, эта и другие модернизации, которые происходит и в Европе, и в Соединенных Штатах - это решение как минимум на десятилетие. И они будут влиять на ситуацию с безопасностью вплоть до конца века. Это не история с "переброской" российского тактического ядерного оружия в Беларусь, сразу как только российский диктатор Владимир Путин что-то сказал об этом Александру Лукашенко. Нет. Это длительный стратегический процесс.

Также надо сказать, что в рамках тех программ и соглашений, которые сейчас заключают Великобритания с Францией и Германией, когда происходит создание новой версии коллективной ядерной безопасности непосредственно в Европе, возвращение на британскую базу американских сил и средств - правильное. Дело в том, что когда речь идет о более-менее автономной европейской обороне, опирающейся на ядерное сдерживание, то оказывается, что в этой системе фактически нет тактического ядерного оружия.

Номинально и самолеты, и ракеты к ним есть у Франции, однако их мощность - 300 килотонн. Британские подводные лодки - 100 килотонн... То есть, речь идет о стратегическом оружии.

Зато европейского оружия, которое может быть использовано во время вероятной эскалации в обычной конвенционной войне, то есть, например, бомб с регулируемым зарядом от 10 до 50 килотонн, не было. Есть только американская, интегрированная.

Поэтому можно также предположить, что британцы сейчас проводят новую программу интеграции американского ядерного оружия в европейскую автономную систему обороны. Ведь структурно такое ядерное оружие Европе нужно. В том числе, в контексте нынешней потребности сдерживать Россию.

Повлияет ли это как-то на поддержку Украины? Непосредственно, просто сейчас на ход войны это не будет влиять. Но, если смотреть на стратегические опции, то для нас это полезно.

Во-первых, потому что это повышает уверенность тех европейских стран, которые нацелены на обеспечение украинской безопасности. Речь даже может идти о развертывании европейских сил на территории Украины под прикрытием тактического ядерного оружия, которое будет на территории Европы.

Во-вторых, это усиливает позицию Украины на потенциальных мирных переговорах, ведь Россия и сейчас понимает, что эскалационного продолжения для нее здесь больше нет. А это - еще один барьер, еще одна лестница, которую Европа строит для собственной (и нашей) безопасности.