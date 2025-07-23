В Украине на сегодня, 23 июля, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"23 июля на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.
І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Черниговская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Запорожская.
Погода 23 июля
Укргидрмоетцентр сообщает, что "создателем неустойчивой погоды в большинстве областей будет атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада на восток".
По данным синоптиков, этот фронт обусловит на Левобережье кратковременный дождь, грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с.
В целом по стране сохранится по-летнему теплая погода. Температура в западных и северных областях будет +23°...+28°, а на остальной территории столбики термометров покажут +27°...+32°.
На Киевщине сегодня ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, а днем уже будет погода без осадков. Ветер будет преобладать западный, 7-12 м/с. Температура по области +23°...+28°, а в Киеве столбики термометров покажут +26°...+28°.