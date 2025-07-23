В этих областях ожидаются грозы с градом и шквалами.

В Украине на сегодня, 23 июля, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"23 июля на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

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Черниговская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Запорожская.

Укргидрмоетцентр сообщает, что "создателем неустойчивой погоды в большинстве областей будет атмосферный фронт, который будет перемещаться с запада на восток".

По данным синоптиков, этот фронт обусловит на Левобережье кратковременный дождь, грозу, местами град и шквалы 15-20 м/с.

В целом по стране сохранится по-летнему теплая погода. Температура в западных и северных областях будет +23°...+28°, а на остальной территории столбики термометров покажут +27°...+32°.

На Киевщине сегодня ожидается переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, а днем уже будет погода без осадков. Ветер будет преобладать западный, 7-12 м/с. Температура по области +23°...+28°, а в Киеве столбики термометров покажут +26°...+28°.

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