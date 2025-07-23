Под Ростовом ВСУ разгромили логистический узел оккупантов, - ЦПД

В СНБО говорят, что узлы вроде Новочеркасска - это артерии, которыми питается военная машина России и без них поставки на фронт останавливаются.

В Новочеркасске в Ростовской области атакована железнодорожная инфраструктура, которая используется для военно-промышленного комплекса и армии РФ. Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко.

Он отметил, что указанный логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский. Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной.

По данным Коваленко, также в Новочеркасске зафиксировано функционирование логистических подразделений 1061-го Центра МТО Южного военного округа РФ - структура, отвечающая за распределение вооружения, топлива и боекомплекта.

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"Узлы вроде Новочеркасска - это артерии, которыми питается военная машина России. Без них поставки на фронт останавливаются", - пояснил Коваленко.

Удары по России - что известно

Как сообщал УНИАН, Ростовская область находилась под ударом беспилотных летательных аппаратов в том числе и в ночь на 21 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале, что российская противовоздушная оборона сбивала дроны в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. Он отмечал, что в поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала.

Российские каналы писали, что Каменоломни является крупной узловой железнодорожной станцией.

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