'Правила изменились': российская элита живет в страхе и паранойе, - The Telegraph

Самоубийства и политические репрессии усиливаются, поэтому в кремлевских кабинетах царит вакуум страха.

В России продолжается цепь громких арестов, осуждений и загадочных смертей, которые парализуют даже самые высокие ступени власти. Последний случай - самоубийство бывшего министра транспорта Романа Старовойта - поразил политическую элиту страны, пишет The Telegraph.

"Это выглядит ужасно", - сказал бывший чиновник администрации президента РФ, пожелавший остаться анонимным. "Аресты, смерти, скандалы... Люди сами облажались".

7 июля Старовойт, 53-летний экс-губернатор Курской области, покончил с собой, находясь под следствием по делу о масштабном хищении. Его бывший заместитель, Алексей Смирнов, якобы уже дал показания против него.

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На самом высоком уровне образовался вакуум страха. "Что действительно странно, так это то, что президент (правитель РФ Владимир Путин - УНИАН) не выразил никакого сочувствия", - заметил тот же чиновник. "Даже премьер молчит. Это знак".

Пока суды выносят приговоры на десятилетия заключения даже бывшим заместителям министра обороны, а падение из окон становится новой политической метафорой. Вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов не пережил падение с балкона, а частный самолет миллиардера Константина Струкова был принудительно возвращен при попытке выезда из страны.

"Правила изменились", - заявляет Александра Прокопенко, эксперт Центра Карнеги и бывший советник ЦБ РФ. "Теперь не имеет значения, кто тебя поддерживает. Выживают не самые сильные, а самые осторожные".

Сейчас в Кремле растет параноидальное настроение. Один из действующих чиновников признается:

"Я стараюсь держаться подальше от опасных тем... Мы все замкнулись в своих маленьких мирах".

Что предшествовало

Напомним, 7 июля стало известно о смерти Романа Старовойта. Он совершил самоубийство, застрелившись из наградного пистолета. Буквально за несколько часов до этого стало известно о его отставке по указу Путина. СМИ писали, что в предполагаемый день смерти Старовойт вел совещание на работе, но резко уехал домой.

За несколько дней до Старовойта погиб топ-менеджер "Транснефти" Андрей Бадалов. Он, по версии СМИ, выпал из окна высотки в Москве. Близкие Бадалова рассказывали, что не видели у него признаков депрессии и он никогда не говорил о самоубийстве.

Бадалов стал очередным российским топом, умершим в результате несчастного случая или самоубийства, счет которых уже идет на десятки. В частности, умерли несколько человек из верхушки "Лукойла".

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